Политика

Новости

Комитет Госдумы не поддержал законопроект о выводе абортов из системы ОМС

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал отклонить законопроект о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Проект закона, внесенный в Госдуму группой парламентариев во главе с Еленой Мизулиной, предусматривает также штрафы за искусственное прерывание беременности вне государственных медицинских учреждений.

Комитет посчитал, что данные предложения противоречат положениям закона, который закрепляет право женщины самостоятельно принимать решение об аборте. Также комитет опасается, что исключение абортов из системы ОМС может привести к росту операций, проведенных не в медицинских учреждениях.

В начале 2017 г. Минздрав сообщал, что за последние четыре года количество абортов в России уменьшилось в два раза. В 2016 г. число абортов снизилось на 96 300 (13%), из них 72 000 — «это снижение числа абортов по желанию женщины, то есть без медицинских показаний», отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова.