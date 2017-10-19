Политика

Новости

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов не будет поддерживать Собчак

Группа «Сумма» не будет поддерживать избирательную кампанию Ксении Собчак, сказал сегодня журналистам владелец группы Зиявудин Магомедов. По его словам, «Сумма» не получала предложений о поддержке кампании Собчак, но не готова ее оказать и в случае, если такое обращение поступит. «Группа не будет поддерживать никого из кандидатов», - отметил Магомедов.

Накануне Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост президента России в 2018 г. Затем в эфире «Дождя» она заявила, что «разговаривает с большим количеством бизнесменов» о финансировании. «У меня есть люди, которые готовы дать изначальное финансирование», - отметила она. Собчак призвала этих людей самих рассказать о своей поддержке публично.