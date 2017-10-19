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Путин рассказал о результатах усилий России в Сирии

Россия действует в Сирии на основе международного права с учетом интересов всех сторон, заявил президент России Владимир Путин на панельной сессии дискуссионного клуба «Валдай» «Мир будущего: через столкновение к гармонии».

«Наши усилия, результативность которых совсем недавно коллеги ставили под сомнение, - скажу аккуратно, сегодня вселяют надежду... они оказались очень важными, профессиональными и ко времени», - сказал Путин. По его словам, Россия терпеливо, аккуратно, «взвешивая каждый шаг и слово», работает со всеми участниками мирного процесса, уважая их интересы.

«Сирийский опыт показывает, что самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права», - подчеркнул Путин.