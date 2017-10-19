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Путин назвал Крым, Каталонию и Косово примером двойных стандартов

Президент России Владимир Путин назвал примером двойных стандартов Европы разное отношение к независимости края Косово, Каталонии и Крыма, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» «Мир будущего: через столкновение к гармонии».

«Насколько хрупкой может быть стабильность даже в благополучном, состоявшемся государстве, наглядно показывает ситуация в Испании. Кто мог ожидать, что дискуссия о статусе Каталонии, имеющая давнюю историю, выльется в такой острый политический кризис?» - заметил Путин.

«В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств. В этой связи не могу не отметить: раньше надо было думать об этом. В свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу. Зачем же нужно было так бездумно, исходя из конъюнктуры и желания угодить «старшему брату» из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово?» - спросил Путин.

«Напомню, что когда Крым, например, объявил о своей независимости, а затем, в результате референдума, и о присоединении к России, это уже почему-то не понравилось. А теперь вот Каталония. В другом регионе - Курдистан», - напомнил Путин. Это президент России назвал «ярчайшим примером» двойных стандартов, которые таят опасность для развития Европы.