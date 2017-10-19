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Путин не нашел альтернативы ООН как основе мирового порядка

ООН с ее «универсальной легитимностью» должна остаться основой мирового порядка, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» «Мир будущего: через столкновение к гармонии».

«ООН нет альтернативы сегодня, - сказал российский президент. - Что касается права вето в Совете безопасности, которое также пытаются поставить под сомнение... Напомню, что этот механизм задумывался как способ избежать прямого столкновения самых могущественных держав, как гарантия против произвола и авантюр».

По словам Путина, реформы ООН нужны, но они должны быть эволюционными и проходить при поддержке большинства стран.

В сентябре реформировать ООН с повышением эффективности предложил президент США Дональд Трамп. Его декларацию не подписали более 60 государств, в том числе члены Совбеза ООН Россия, Франция и Китай.