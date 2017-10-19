Путин процитировал Тору на сессии клуба «Валдай»
Путин процитировал Тору, отвечая на вопрос модератора сессии дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова о соотношении нового технологического уклада и «вечных базовых ценностей» - территории и демографии.
«То, что вы сказали, это и остается вечными базовыми ценностями, - сказал Путин. - Не случайно в Торе написано, что отказываться от территории - большой грех». Но сегодня скорость технологических изменений такова, что технологический фактор становится решающим в сфере безопасности и международной политики, констатировал президент.