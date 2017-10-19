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Путин: западные СМИ «не заметили» полного уничтожения химоружия в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что ведущие западные СМИ не обратили внимания на полное уничтожение химического оружия Россией.

Об этом он сказал на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин напомнил, что о полной ликвидации химического оружия в России стало известно в конце сентября этого года. По его мнению, таким образом Россия внесла существенный вклад в укрепление международной безопасности.

«Ведущие западные СМИ предпочли этот факт замолчать, не заметили. В Канаде где-то там промелькнуло один раз, и все, и все затихло», — добавил он, отметив, что тем количеством химического оружия, что имела Россия, можно было не один раз уничтожить все живое на Земле.