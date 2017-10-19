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Барак Обама возвращается на политическую арену

Бывший президент США Барак Обама возвращается на политическую арену, передает AFP.

Он собирается принять участие в двух мероприятиях, которые будут проводиться в поддержку кандидатов в губернаторы штатов Вирджиния и Нью-Джерси. Выборы губернаторов этих штатов будут проходить 7 ноября.

Как уточняет агентство, Обама выступит с поддержкой кандидатов от демократической партии.

Обама покинул президентский пост 20 января 2017 г. После этого он отдыхал в Калифорнии, на Гавайях и Виргинских островах. Также СМИ писали, что Обама начал работать над автобиографией.