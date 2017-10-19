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Путин пошутил над «арифметическими способностями» Джона Керри‍

Российский президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» сказал, что экс-госсекретарь США Джон Керри «хороший парень», однако у него «не очень» с арифметикой.

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай в свою очередь отметил, что американцы ранее назвали республику «очень крутой демократической страной». По его словам, Афганистан - эгалитарная страна.

«Я должен сказать, я не люблю об этом упоминать, но должен об этом сказать: это не демократия Джона Керри, это наша демократия. Он не должен приезжать и считать голоса или определять количество голосующих в регионе. Это наша демократия, мы должны сами ее практиковать таким образом, которым это согласуется с нашими традициями», - пояснил Карзай.

Путин пошутил на тему того, что США вмешиваются в выборы в Афганистане. «Джон хороший парень, но, видимо, с арифметикой у него пока не очень», - сказал Путин.