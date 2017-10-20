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Bellingcat подтвердила идентичность «Бука» на новом снимке следственной группы

Публикация нового, девятого по времени, изображения «Бука 332» на востоке Украины не оставляет сомнений в том, что Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) был сбит под Донецком из этой установки, принадлежавшей ВС России, считают в расследовательской группе Bellingcat. Фотографию «Бука» в четверг опубликовала возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа (JIT), которая расследует эту катастрофу.

JIT предполагает, что на фото тот самый «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет, и просит связаться с группой всех, кто что-либо может рассказать об этой фотографии. В группе предполагают, что снимок был сделан в Макеевке 17 июля 2014 г.

Сравнение деталей этого и других снимков позволяет утверждать, что на фотографиях изображена одна и та же установка, пишут участники Bellingcat. Из совпадающих деталей они отмечают многочисленные белые отметки на «Буке», фрагменты закрашенных цифр, маркировку негабаритного груза (Н2200) на боковом щитке гусеницы и маркировку центра масс, положение маскировочной сетки на ракетах. Также они отметили, что на фото «Бук» сопровождает синий микроавтобус VW, который есть и на других фото и видео. По их словам, этот микроавтобус за два дня до крушения MH17 сопровождал колонну с другой военной техникой в Донбассе.

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики недавно заявила, что получила новые данные о том, что ЗРК «Бук», ракета из которого сбила Boeing, в момент пуска находилась на территории под контролем украинской армии. Ведомство уточнило, что это были окрестности поселка Зарощинское Шахтерского района.

Представитель МИД России Мария Захарова в минувший четверг заявила об «очевидно предвзятом отношении к России и крайне избирательном подходе Голландии к формированию доказательной базы, что никак нельзя назвать объективностью». Она прокомментировала ТАСС интервью генпрокурора Фреда Вестербеке «Новой газете». По ее оценке, из слов прокурора следует, что информации от Украины и США, а также «сведениям из интернета почему-то приписывается невероятно высокая ценность, в то время как любая помощь от России намеренно умаляется».