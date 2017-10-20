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Мединский намерен издать свою диссертацию с комментариями

Министр культуры Владимир Мединский намерен издать избранные места из своей диссертации с комментариями «для более популярного прочтения». «Теперь, если будет время и возможность, [хотелось бы] издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно, с комментариями для более популярного прочтения», - цитирует министра «РИА Новости».

Сегодня президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) выступил против лишения министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Против лишения министра степени проголосовали 14 человек, «за» были шестеро. Окончательное решение находится в компетенции Минобрнауки, однако министр образования Ольга Васильева высказывалась в поддержку Мединского.

В начале октября Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался. Критики считают, что диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» не имеет научной ценности, содержит методические и методологические ошибки и по характеру приближается к пропагандистскому памфлету.

16 октября «Новая газета» написала, что профессора, указанные в качестве оппонентов в автореферате Мединского, не оппонировали на защите. В качестве оппонентов были указаны доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Гасанов умер, а два других профессора заявили, что не были оппонентами на защите диссертации. Представители Мединского сказали, что издание ошиблось с оппонентами, и прислали «Ведомостям» «подлинный автореферат диссертации», где указаны фамилии Семина, Тымчика и Королева.