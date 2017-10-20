Политика

Новости

Испанские социалисты обсудили с правительством внеочередные выборы в Каталонии

Правительство Испании заручилось поддержкой оппозиции для роспуска парламента Каталонии и внеочередных выборов в январе, сообщает Reuters. Испанская социалистическая партия подтвердила эту договоренность El Pais. Внеочередные выборы планируются в соответствии с применением 155-й статьи Конституции Испании, которая позволяет отмену автономии регионов страны и введение в них прямого управления. Инициировать процедуру Мадрид может уже 21 октября. Пресс-служба парламента Испании сообщила, что утвердить отмену автономии депутаты могут до конца следующей недели.

Первым о договоренности правительства с оппозицией сообщило издание eldiario.es. Затем социалисты подтвердили это официально. Сообщить о договоренности в телеэфире должна одна из лидеров партии – Кармен Кальво.

В пресс-службе премьер-министра Мариано Рахоя отказались подтвердить это соглашение. Сам Рахой пообещал сделать все необходимые заявления в субботу. Его пресс-секретарь Иньиго Мендес де Биго заявил, что говорить о внеочередных выборах в Каталонии преждевременно. Он добавил, что, как только в регионе будет восстановлена законность, там начнется подготовка к выборам в парламент.

Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон решил не отказываться от провозглашения независимости.

1 октября в Каталонии прошел референдум об отделении региона. Ее власти заявили, что победили сторонники независимости. 10 октября Пучдемон подписал декларацию об отделении, но приостановил ее вступление в силу и предложил Мадриду переговоры. После этого больше недели Мадрид требовал от властей Каталонии определиться, отделяются они или нет. Вместо однозначного ответа Пучдемон настаивал на переговорах.

Срок последнего ультиматума правительства Испании истек утром 19 октября. Рахой после этого назначил на 21 октября экстренное заседание кабинета, на котором будет обсуждаться запуск процесса введения прямого управления в Каталонии. Правительство пообещало задействовать все имеющиеся у него средства для скорейшего восстановления законности и конституционного порядка в Каталонии, заявила пресс-служба Рахоя. Мадрид также стремится вернуть жителей региона к мирному сосуществованию и предотвратить процесс ослабления экономики Каталонии, на которой сказывается политическая нестабильность.

каталонии да испании тоже да