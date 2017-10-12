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«Каталонии – да, Испании – тоже да»

Тысячи людей вышли на улицы Барселоны, чтобы поддержать автономию Каталонии в составе Испании
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