«Каталонии – да, Испании – тоже да»
Тысячи людей вышли на улицы Барселоны, чтобы поддержать автономию Каталонии в составе Испании
Более 65 000 человек вышли в четверг на улицы Барселоны в Национальный день Испании в знак поддержки сохранения автономной Каталонии в составе страны, эти данные сообщила полиция Барселоны. 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, фактически он был сорван полицией и сопровождался массовыми беспорядками. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции
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Участники демонстрации прошли по центральным улицам города, некоторые из них громили близлежащие кафе. Демонстранты скандировали общий лозунг: «Каталонии – да, Испании – тоже да» (цитата по «Интерфаксу»)
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В руках демонстранты несли каталонские и испанские флаги. Накануне премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от лидера Каталонии Карлоса Пучдемона объяснить, провозгласила ли Каталония независимость или нет. На разъяснение позиции испанский премьер отвел Пучдемону пять дней
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По всей Испании 12 октября прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Национальному дню Испании
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Некоторые участники демонстрации в Барселоне выкрикивали лозунги с критикой в адрес каталонских властей, в том числе главы регионального правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, пишет «Интерфакс»
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На фото: туристка из Катара в Барселоне на фоне лозунгов «Мы каталонцы и мы будем каталонцами в составе Испании» (цитата по AP)
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Участники военного парада в Мадриде
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Кортеж автомобилей – участников парада по случаю Национального дня в Испании
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Самолеты типа Eurofighter Typhoon тоже приняли участие в воздушном параде по случаю Национального дня Испании. На юге страны один из истребителей потерпел крушение, когда возвращался с парада. Инцидент произошел в районе города Альбасете в 300 км к юго-востоку от Мадрида
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Испанский легионер – участник парада
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