«Каталонии – да, Испании – тоже да»

Susana Vera / Reuters

Более 65 000 человек вышли в четверг на улицы Барселоны в Национальный день Испании в знак поддержки сохранения автономной Каталонии в составе страны, эти данные сообщила полиция Барселоны. 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, фактически он был сорван полицией и сопровождался массовыми беспорядками. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции

1/10