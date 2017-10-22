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Директор ЦРУ рассказал, как он отреагирует на внезапную смерть Ким Чен Ына

Директор ЦРУ Майк Помпео рассказал, как в ведомстве отреагируют, если лидер КНДР Ким Чен Ын «внезапно умрет». «Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить», — приводит South China Morning Post слова Помпео.

Ранее Помпео заявил, что Северная Корея близка к тому, чтобы нанести ядерный удар по территории США. По его мнению, уже сейчас «следует задуматься над последним шагом». Помпео отметил, что США продолжают сбор разведданных о ядерной программе Северной Кореи.