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КНДР предупредила о возможном начале ядерной войны «в любой момент»

Ситуация на Корейском полуострове «достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент», - заявил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании комитета всемирной организации по разоружению. Он считает, что Северная Корея – это единственная страна в мире, которая с1970-х гг. подвергалась «такой чрезвычайной и прямой ядерной угрозе» со стороны США, сообщает Associated Press. В качестве примера давления северокорейский дипломат указал на ежегодные масштабные военные учения, а также упомянул о плане Вашингтона «провести секретную операцию, направленную на устранение нашего высшего руководства».

Все это, считает Ким Ин Рён, дает КНДР право на обладание ядерным оружием в целях самообороны. Он заявил, что Северная Корея завершила формирование своего ядерного потенциала и «стала полноценной ядерной державой, обладающей средствами доставки различных диапазонов, а также атомной бомбой, водородной бомбой и межконтинентальными баллистическими ракетами». Дипломат предупредил, что вся материковая часть США «находится в пределах досягаемости» северокорейской «огневой мощи» и, если Вашингтон посмеет «хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную территорию, они не уйдут от жестокого наказания».

Представитель КНДР заявил, что Пхеньян хотел бы видеть мир бел ядерного оружия, но «ядерные державы лишь ускоряют гонку вооружений». «КНДР последовательно поддерживает полную ликвидацию ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира», - подчеркнул Ким Ин Рён.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что попытки урегулировать северокорейскую проблему дипломатическими усилиями будут продолжаться до тех пор, «пока не будет сброшена первая бомба».