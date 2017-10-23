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Итальянские области Венето и Ломбардия проголосовали за автономию

Венето и Ломбардия, две богатые области на севере Италии, проголосовали за автономию от Рима на состоявшемся 22 октября референдуме. В Венето при явке 57,2% и 100% подсчитанных протоколов «за» проголосовали 98,1% (2,27 млн человек), против 1,9%. В Ломбардии, где расположена финансовая столица Италии – Милан – участие в референдуме приняли 31,8% населения, из них «за» проголосовали 95,38% (2,4 млн), «против» - 3,86%.

В отличие от референдума в Каталонии, где 1 октября избиратели голосовали за отделение от Испании, в Италии оба референдума носят рекомендательный характер. Однако их результаты позволят местным властям начать переговоры с Римом о получении статуса автономии. В Италии он есть у 5 из 21 области, закрепляющий за ними, в частности, финансовую независимость, а также дополнительные официальные языки. Такими правами обладают Валле д'Аоста, Фриули-Венеция-Джулия, Сардиния, Сицилия и Трентино-Альто-Адидже. При этом Конституция Италии дает право любому региону начать переговоры с Римом о пересмотре своего статуса напрямую, без процедуры референдума.

Оба региона недовольны тем, что их налоговые платежи превышают бюджетные поступления, отмечает BBC. Так, Ломбардия ежегодно отдает Риму на 54 млрд евро больше, а Венето - на 15,5 млрд евро.

«Теперь мы можем написать новую страницу: регионы, которые просят больше энергии, получат ее», - приводит Reuters слова президента Ломбардии Роберто Марони. Он пояснил, что говорит «например, о возможности обсудить налоговые поступления, которые обычно идут в Рим ... это первый шаг на пути к крупным реформам».

Лидеры обеих областей состоят в националистической партии «Лига севера», которая в 1990-ые агитировала за создание на базе серевоитальянских регионов самостоятельного государства «Падания».