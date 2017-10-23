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РБК узнал детали доклада СПЧ для Путина по реформе избирательной системы

Смягчение муниципального фильтра, создание интернет-кабинета избирателя и уточнение оснований для досрочного голосования – это лишь некоторые предложения, которые вошли в доклад Совета по правам человека, подготовленный к предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным. Как рассказал РБК один из авторов доклада, Илья Шаблинский, рабочая группа встретится с ним 30 октября.

Совет предлагает увеличить долю представителей партий в избирательных комиссиях и разработать способы защиты членов избиркомов от «противоправного воздействия на них». За представителями СПЧ, Общественной палаты и уполномоченными по правам человека

предлагается закрепить статус наблюдателей. Для наблюдения за выборами правозащитники готовы создать общественный совет, в который просят включить представителей президентского совета. А в перечень социально значимых некоммерческих организаций они просят включить объединения, занимающиеся наблюдением на выборах.

Авторы доклада считают полезным создание единого реестра избирателей, чтобы исключить двойное голосование. На всех избирательных участках они предлагают внедрить системы видеонаблюдения.

Правозащитники намерены поделиться с президентом своими наблюдениями о нарушениях на прошедших 10 сентября выборах. Они отмечали нарушение правил предвыборной агитации, случаи подкупа избирателей, организованный подвоз участников выборов к месту голосования, а также недостаточное информирование избирателей о предстоящих выборах.

«Мы включили в доклад решение совета, что те нарушения, которые были выявлены, не повлияли на результаты, хотя они требуют рассмотрения», — пояснил председатель Совета «Российского общественного института избирательного права» Игорь Борисов. Шаблинский считает, что эксперты не имеют право «делать никаких выводов о нарушениях», поскольку были всего «на 20 участках из 90 000». При подготовке доклада рабочая группа изучала данные о нарушениях, подготовленные движением «Голос» и наблюдательным объединением «Сонар».