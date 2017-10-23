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Парламентские выборы в Японии выиграла правящая коалиция Синдзо Абэ

По неофициальным подсчетам, коалиция во главе с премьер-министром Синдзо Абэ получила две трети голосов на всеобщих парламентских выборах. Как сообщает Bloomberg, 283 мандата в парламенте из 465 достанется Либерально-демократической партии Абэ, 29 - входящей в коалицию центристской партии «Новая Комэйто». Остальные места поделят еще пять партий и независимые кандидаты, судьба четырех мест пока не определилась (на 11.39 утра по времени Токио). Конституционная демократическая партия, созданная недавно бывшим главным секретарем правительства Юкио Эдано, получила 54 мандата. «Партия надежды» губернатора Токио Юрико Коике - 49 мандатов.

Победа коалиции означает что избиратели хотят продвижения вперед при сохранении политической стабильности, заявил сам Абэ, комментируя результаты голосования. Она дает премьер-министру, рейтинг которого падал весной и летом, опускаясь до 33-36%, шанс на сохранение должности в 2018 г. Он сможет продолжить сверхмягкую монетарную политику, которая поддерживала рост экономики Японии шесть кварталов подряд, займется проблемой госдолга, рынка труда при стремительном старении населения.

Также Абэ сможет заняться пересмотром пацифистиской Конституции страны, чтобы уточнить законный статус японской армии в свете растущей угрозы со стороны КНДР. Партии, которые поддерживают эту реформу, по подсчетам СМИ, наберут в парламенте около 80% мандатов. Абэ заявил, что хочет, чтобы в обсуждении реформы Конституции участвовали как можно больше людей, и не настаивает, чтобы изменения в Основной закон были внесены к 2020 г.

Абэ уже провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как заявил Reuters заместитель секретаря правительства Ясутоси Нисимура, они договорились совместно усилить давление на Северную Корею. Трамп посетит Японию в начале ноября.