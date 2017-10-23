Политика

Новости

«Дождь» сообщил об уходе председателя экспертного совета ВАК

Председатель экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Павел Уваров, выступивший против министра культуры Владимира Мединского на заседании президиума ВАК в пятницу, написал заявление об уходе. Об этом он сообщил телеканалу «Дождь».

«Я бы ушел в любом случае, просто потому, что четыре года — это срок моей ротации. Связываю ли [свой уход с ситуацией вокруг диссертации министра культуры Владимира Мединского] или нет, субъективно или объективно, не знаю, но, может быть, и связываю», — сказал он. Уваров заметил, что в заявлении об уходе не написано, что он против присуждения Мединскому докторской степени. «Каждый понимает в меру своей испорченности, но я считаю, что все, можно уходить», — добавил он.

В пятницу ВАК решил сохранить за министром ученую степень. На заседании Уваров поднял вопрос о том, что диссертация Мединского в 2011 г., возможно, не обсуждалась в экспертном совете. Но председатель ВАК Владимир Филиппов снял этот вопрос. До этого экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук.

Заявление еще не подписано, отметил Уваров.