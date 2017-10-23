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«Дождь» сообщил об уходе председателя экспертного совета ВАК

Ведомости
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Председатель экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Павел Уваров, выступивший против министра культуры Владимира Мединского на заседании президиума ВАК в пятницу, написал заявление об уходе. Об этом он сообщил телеканалу «Дождь».

«Я бы ушел в любом случае, просто потому, что четыре года — это срок моей ротации. Связываю ли [свой уход с ситуацией вокруг диссертации министра культуры Владимира Мединского] или нет, субъективно или объективно, не знаю, но, может быть, и связываю», — сказал он. Уваров заметил, что в заявлении об уходе не написано, что он против присуждения Мединскому докторской степени. «Каждый понимает в меру своей испорченности, но я считаю, что все, можно уходить», — добавил он.

В пятницу ВАК решил сохранить за министром ученую степень. На заседании Уваров поднял вопрос о том, что диссертация Мединского в 2011 г., возможно, не обсуждалась в экспертном совете. Но председатель ВАК Владимир Филиппов снял этот вопрос. До этого экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук.

Заявление еще не подписано, отметил Уваров.

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Политика
Новости

Путин подписал указ о приеме в гражданство России с принесением присяги

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал в понедельник первый указ о приеме в гражданство России, который содержит требование о принесении новыми гражданами присяги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, гражданами России станут 62 человека, а также их дети. Они «приобретают гражданство России со дня принесения каждым из них Присяги гражданина Российской Федерации». Это требование не касается детей, не достигших 18 лет: они станут гражданами после принесения присяги их родителями. Присяга должна приноситься лично, в торжественной обстановке перед гербом и флагом, в присутствии представителя соответствующего полномочного органа, ведающего делами о гражданстве.

В июле текст законопроекта о получении и отмене гражданства был утвержден в Госдуме. Депутаты отобрали три проекта, на основании которых утвердили основной: в нем граждане клянутся соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, защищать свободу и независимость и быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

В сентябре Министерство внутренних дел (МВД) определило порядок принесения присяги лицами, вступающими в гражданство России. В соответствии с документом, который подготовило министерство, принесение присяги организуют территориальный орган МВД, дипломатическое представительство или консульское учреждение, где было принято заявление лица о приеме в гражданство. Приносить присягу можно будет в помещениях этих органов, а также в помещениях иных госорганов и органов местного самоуправления, исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил воинов, «павших в боях за свободу и независимость Российского государства».

По сведениям МВД, в 2016 г. в российское гражданство были приняты около 200 000 иностранных граждан и лиц без гражданства, а за восемь месяцев 2017 г. — еще более 120 000 человек.

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Политика
Новости

МВД предложило ужесточить наказание за повторную пьяную езду

Интерфакс/Ведомости
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МВД России собирается предложить поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Уведомление о подготовке изменений ведомство разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом в министерстве не уточнили, на сколько они предлагают увеличить наказание.

В настоящий момент наказание за пьяное вождение варьируется от штрафа в 30 000 руб. с лишением прав на срок от полутора до двух лет и до лишения свободы на срок до двух лет при повторном правонарушении.

Количество осужденных за это преступление в России растет быстрыми темпами – в 2016 г., по данным судебного департамента, за повторную пьяную езду было осуждено 75 267 человек, или 10% от общего числа осужденных по уголовным преступлениям.

По данным МВД, в 2016 г. на территории России было расследовано почти 85 000 уголовных дел по ст. 264, а за 9 месяцев текущего года - более 61 000.

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» вышел на операционную прибыль впервые с 2012 года

Интерфакс
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Чистый убыток группы «АвтоВАЗ» по МСФО в январе-сентябре 2017 г. составил 4,5 млрд руб., говорится в презентации компании. За аналогичный период прошлого года группа получила чистый убыток в размере 34 млрд руб., таким образом, убыток сократился в 7,6 раза.

Выручка компании за отчетный период выросла на 21,5% до 158,6 млрд руб. В том числе выручка от реализации автомобилей Lada и послепродажного обслуживания увеличилась на 28,6% до 121,8 млрд руб., выручка от сборки автомобилей альянса Renault-Nissan составила 30,9 млрд руб. (+1,4%).

Операционная прибыль группы впервые с 2012 г. вышла в плюс и составила 1,9 млрд руб. против убытка в 31,1 млрд руб. годом ранее.

Чистый убыток ПАО «АвтоВАЗ» по РСБУ за 9 месяцев 2017 г. снизился в 2,9 раза до 8,35 млрд руб., следует из отчётности компании. Выручка за этот период выросла на 21,1% до 161,626 млрд руб.

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Политика
Новости

Опубликовано видео допроса напавшего на ведущую «Эха Москвы»

Ведомости
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На официальном сайте МВД опубликовано видео допроса напавшего с ножом на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. «Потерпевшую я знал только в телепатическом контакте. Телепатический контакт был с 2012 г.», — отвечает на вопросы задержанный Борис Гриц.

Как он утверждает на видео, Фельгенгауэр якобы преследовала его по ночам при помощи «телепатического контакта».

Днем 23 октября в полицию поступил звонок. Звонивший сообщил, что в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» прорвался неизвестный мужчина. Он напал на Фельгенгауэр, ударив ее ножом в область шеи, затем мужчина попытался скрыться. Однако его задержали сотрудники охраны здания и передали полицейским. По информации МВД, преступник является гражданином иностранного государства. Фельгенгауэр после нападения была госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Была проведена операция.

Причиной нападения, по данным МВД, является личная неприязнь. Полиция рассматривает различные версии случившегося.

Что произошло в редакции «Эха Москвы»

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Бизнес
Новости

Медведев поддержал законопроект об оплате коммунальных услуг в обход управляющих компаний

ТАСС
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство законопроект о прямом - в обход управляющих компаний - перечислении гражданами средств за коммунальные услуги организациям-поставщикам.

О разработке такого документа Медведеву на встрече с вице-премьерами доложил зампред правительства Дмитрий Козак. «Законопроект предусматривает возможность прямого перечисления всех средств от потребителей ресурсоснабжающим организациям, с тем чтобы управляющие компании не могли просто распоряжаться или прикасаться к этим деньгам», - заявил вице-премьер.

Медведев сказал, что этот законопроект нужно продвигать. «Потому что в ряде случаев это звено [управляющая компания] излишнее абсолютно. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры? Подготовьте окончательно [проект закона] к внесению на заседание правительства», - обратился к Козаку премьер.

По словам Козака, задолженность за коммунальные ресурсы в стране растет, причем УК с задолженностью тратят деньги на посторонние цели. «Есть факты, когда управляющая компания, имея огромные задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, занимается, например, благотворительной деятельностью - 30 млн руб. на благотворительные цели перечисляет», - сказал Козак. По его словам, в 2016 г. было выявлено 97 организаций с нарушениями в этой сфере.

«По этим случаям <…> нужно, чтобы везде проверки прошли», - отреагировал Медведев. «Эти управляющие компании, видимо, забывают, что они оперируют деньгами граждан - это же не их деньги и не кредитные деньги, как правило», - заметил премьер.

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Бизнес
Новости

Внешэкономбанк подал иск о банкротстве концерна «Тракторные заводы»

ТАСС/Ведомости
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Внешэкономбанк (ВЭБ) подал иск в Арбитражный суд Чувашской республики о признании банкротом концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Об этом говорится в данных из картотеки суда.

Сумма исковых требований составляет 68,5 млрд руб.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Ранее о том, что КТЗ грозит банкротство, писала газета «Коммерсантъ». По информации газеты, менеджмент ВЭБа признал неудачным план реструктуризации долгов концерна. Причиной провала реструктуризации источники газеты называли неурегулированность внутригрупповой задолженности и отказ владельцев конвертировать часть долга в капитал КТЗ. Финансовый долг КТЗ уже превышает 85 млрд руб.

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Политика
Новости

Ведущая «Эха Москвы» после нападения прооперирована и переведена в палату

Ведомости
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Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр после операции переведена в палату. Об этом в Twitter написал первый заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев.

«Завершена операция, которую в Склифе делали Тане, она переведена в палату», - написал Варфоломеев.

Главред радиостанции Алексей Венедиктов в свою очередь сообщил, что состояние Фельгенгауэр серьезное, после операции она была введена в состояние искусственной комы. «До завтра в искусственной коме (сне) и искусственной вентиляции легких», — передает его слова РИА «Новости».

Ранее Венедиктов рассказал, что Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ Склифосовского. На радиоведущую напал мужчина с ножом. Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Напавший задержан. Им оказался Борис Гриц. Причину нападения он объяснил «телепатическими преследованиями» со стороны Фельгенгауэр. Следственный комитет по факту происшедшего возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по статьям 30 и 105 УК («Покушение на убийство»).

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Недвижимость
Новости

В России заработал фонд защиты дольщиков

РИА Новости
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Фонд защиты прав дольщиков официально был зарегистрирован 20 октября в форме публично-правовой компании. Теперь все строительные компании, начинающие новые жилые проекты, должны будут отчислять в фонд 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве, сообщили в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

В случае банкротства строительной компании за счет средств фонда будет выплачиваться возмещение дольщикам либо финансироваться достройка дома. Счет фонда для приема взносов от строительных компаний открыт в АКБ «Российский капитал».

Ранее премьер Дмитрий Медведев назначил руководителем фонда гендиректора АИЖК Александра Плутника.

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Авто
Новости

Минпромторг создаст в Мексике хаб по выпуску автомобилей российских брендов

ТАСС/Ведомости
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Министерство промышленности и торговли рассматривает вариант организации единой производственной базы в Мексике для выпуска автомобилей ряда российских брендов. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве отметили, что такой хаб мог бы иметь общую логистическую инфраструктуру, мощности для окраски и сборки машин, а также отдельные специализированные мощности для сварки кузовов.

О возможности создания хаба рассказал в воскресенье министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он подчеркнул, что в этом случае можно использовать преимущества для поставок машин в те страны, с которыми у Мексики складываются торговые отношения, в том числе в рамках соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, отмечает «РИА Новости».

Автомобильный рынок Мексики находится на седьмом месте в мире по производству легковых и грузовых автомобилей и занимает первое место в Латинской Америке.

Крупнейшим производителем легковых автомобилей в России является «АвтоВАЗ», грузовых - «КамАЗ», еще один крупный автопроизводитель - группа Sollers, куда входит «УАЗ». Последний с 2017 г. уже начал импортировать автомобили в Мексику.

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Политика
Новости

Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год

Интерфакс
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 г. «В перечень подобных лекарств на 2018 г. дополнительно включено 60 лекарств и восемь препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых других», - пояснил Медведев. По его словам, также значительно увеличился перечень лекарств для льготных категорий граждан - «по 25 наименованиям».

Премьер утвердил список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 г. «Нужно следить, чтобы эти лекарства были доступны», - добавил он.

В свою очередь вице-премьер России Ольга Голодец во время заседания сказала, что внесенные в список лекарства должны принципиально изменить систему лечения пациентов.

Она уточнила, что 22 препарата - это противоопухолевые и гормональные препараты, а также «наркотические лекарственные препараты, применяемые в процессе лечения онкологических заболеваний».

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Бизнес
Новости

Лицензию «ВИМ-авиа» могут приостановить в ближайшие дни

ТАСС/Ведомости
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Лицензия авиакомпании «ВИМ-авиа» может быть временно остановлена до конца текущей недели. Об этом ТАСС рассказали источники, близкие к компании. Один из собеседников агентства отметил, что сертификат эксплуатанта отозван не будет.

Ранее СМИ писали, что бывший управляющий инвестфонда TPG Aurora Борис Карлов претендует на покупку авиакомпании. В 2000-е гг. он собирался создать в России лоукостер, но проект не был запущен. По данным РБК, Карлов планирует инвестировать в авиакомпанию при условии господдержки.

Также, по сведениям СМИ, интерес к «ВИМ-авиа» проявлял и экс-акционер «Аэрофлота», бывший владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев.

В настоящий момент у «ВИМ-авиа» нет средств на полеты, она совершает только единичные рейсы (финансируется из роялти «Аэрофлота»), однако банкротом она пока не стала.

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