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Светлана Бочарова

Сергей Иванов исключен из кремлевской рабочей группы по проблемам бизнеса

Руководитель администрации президента Антон Вайно возглавил созданную президентом Владимиром Путиным рабочую группу по проблемам бизнеса. Его предшественник Сергей Иванов, руководивший группой больше года после отставки, из состава группы исключен.

Распоряжение президента о кадровых изменения в рабочей группе опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 23 октября. Путин создал эту группу по инициативе делового сообщества: бизнесмены жаловались на рост уголовного преследования и просили помощи в налаживании прямого диалога с правоохранительными органами. Вайно, возглавивший администрацию президента в августе 2016 г., до сих пор даже не входил в состав этой группы, следует из распоряжения президента: документом он введен в состав группы и назначен ее руководителем.

Иванов возглавлял группу по защите бизнеса с момента ее создания в феврале 2016 г. Он сохранил эту должность и после отставки с поста руководителя администрации президента в августе 2016 г. В том же месяце президент издал распоряжение, которым подтвердил полномочия Иванова в качестве руководителя группы уже в новой должности - спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности. Причины ротации в распоряжении президента не указаны.