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В Минздраве опровергли увольнение главного судмедэксперта Подмосковья

Интерфакс/Ведомости
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Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков не отстранял от должности главного судмедэксперта Подмосковья Владимира Клевно. Об этом Марков рассказал «Интерфаксу».

Сейчас, по его словам, есть экспертиза, «все пойдет через суд». «Как только будет решение, подтверждение, мы примем решение или об отстранении, или какое-то другое. Но сейчас у меня пока нет документов для принятия решения об отстранении. Клевно занимает свою должность», - подчеркнул он.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что Клевно отстранен от должности после скандала с ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик. Собеседник агентства утверждал, что Минздрав принял такое решение после истории с результатами экспертизы тела ребенка, выводы которой указывали на наличие в его крови высокой дозы алкоголя.

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Политика
Новости

СМИ сообщают о предотвращении СБУ покушения на Порошенко

ТАСС/Ведомости
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Служба безопасности Украины предотвратила покушение на президента страны Петра Порошенко, когда тот находился в Авдеевке, пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время спецоперации сотрудники СБУ ликвидировали двух участников группировки, которые попытались убить Порошенко.

«Сотрудники Службы безопасности разоружили группу лиц, которые готовили покушение на президента Украины. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы», - уточнили в пресс-центре. У задержанных во время обысков нашли снайперскую винтовку Steyr-Manlicher с оптическим прицелом, пистолет Макарова с двумя магазинами, две противотанковые гранаты, две ручных гранаты и три РГД-2 с запалом. По мнению СБУ, задержанные также участвовали в беспорядках в Киеве.

Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла распространенную в СМИ информацию.

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Финансы
Новости

В России открыл представительство первый египетский банк

Интерфакс
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Банк Misr первым среди кредитных организаций Египта открыл официальное представительство в России. Главной задачей представительства является содействие двусторонним торговым и деловым отношениям России и Египта, заявил председатель совета директоров банка Мухаммед аль-Атриби.

По его словам, во время встречи российского президента Владимира Путина с лидером Египта Абдель-Фаттахом Халилом ас-Сиси была достигнута договоренность о развитии отношений «дружбы и экономического сотрудничества». «В связи с этим наш приход сюда, в Россию, является вполне закономерным», - отметил он.

Товарооборот России и Египта в прошлом году составил $4,16 млрд, экспорт из России в Египет вырос на 3% до $3,8 млрд, импорт из Египта снизился на 9,7% до $373,4 млн.

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Бизнес
Новости

Минтранс не получал план выхода из кризиса «ВИМ-авиа»

ТАСС/Ведомости
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Минтранс пока не получал план выхода из кризиса авиакомпании «ВИМ-авиа». Об этом рассказал ТАСС представитель министерства.

Ранее в понедельник стало известно, что лицензия авиакомпании может быть временно остановлена до конца текущей недели. При этом сертификат эксплуатанта отозван не будет.

Мораторий на полеты «ВИМ-авиа» начинает действовать с 25 октября. В Росавиации не стали комментировать информацию по поводу приостановки сертификата эксплуатанта перевозчика.

Источник, близкий к руководству перевозчика, также сообщил ТАСС, что компания Aurora Investments Бориса Карлова совместно с «Ренессанс капиталом» и банками-кредиторами предложили Минтрансу план выхода из кризиса. В настоящий момент эти предложения рассматриваются.

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Политика
Новости

«Интерфакс» сообщил об увольнении главного судмедэксперта Подмосковья

Интерфакс/Ведомости
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Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно уволен после скандала с ДТП в Балашихе. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Министерство здравоохранения Подмосковья приняло такое решение после скандала с результатами экспертизы тела шестилетнего мальчика, выводы которой указывали на наличие в крови ребенка высокой дозы алкоголя.

15 июня подмосковный главк МВД возбудил уголовное дело по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля, за рулем которого находилась 31-летняя Ольга Алисова, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (район Балашихи). Ей было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Сразу после ДТП обвиняемая заявила, что мальчик был пьян. После первой экспертизы эксперты обнаружили в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила этот вывод. Однако после комплексной судебной экспертизы 18 экспертов высокого уровня следствие пришло к выводу, что вывод врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова о состоянии ребенка в момент ДТП был необоснованным.

В сентябре началось разбирательство этого дела по существу. Алисовой грозит до пяти лет лишения свободы. Она признала свою вину лишь частично, заявив, что не видела ребенка и не могла предотвратить ДТП.

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Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 24 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

жизнь в Новогиреево может резко измениться: более 70 пятиэтажек вошли в программу реновации (приложение «Ведомости.Недвижимость»);

через 3-5 лет в России можно ожидать развития коливингов – новых общежитий (приложение «Ведомости.Недвижимость»);

Петр Павленский переоценил свои возможности.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Сергей Собянин рассказал в интервью, откуда большие деньги в бюджете Москвы и сколько столица отдает в федеральную казну

и статью на полосе «Комментарии»: как поживает женское население России в сравнении с жизнью мужского населения страны.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

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Бизнес
Новости

Шишханов покинет совет директоров «Русснефти»

Интерфакс
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Совет директоров «Русснефти» на внеочередном собрании 17 ноября рассмотрит вопрос об исключении из состава предпринимателя Микаила Шишханова, сообщает пресс-служба компании.

Другие 12 членов совета директоров компании вошли в список кандидатов для переизбрания.

Ранее стало известно, что Шишханов подал заявление о выходе из совета директоров ритейлера М.Видео . Для переизбрания совета директоров 18 декабря созывается внеочередное собрание акционеров.

Микаил Шишханов (племянник Михаила Гуцериева) является крупнейшим собственником Бинбанка.

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Политика
Новости
Светлана Бочарова

Сергей Иванов исключен из кремлевской рабочей группы по проблемам бизнеса

Ведомости
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Руководитель администрации президента Антон Вайно возглавил созданную президентом Владимиром Путиным рабочую группу по проблемам бизнеса. Его предшественник Сергей Иванов, руководивший группой больше года после отставки, из состава группы исключен.

Распоряжение президента о кадровых изменения в рабочей группе опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 23 октября. Путин создал эту группу по инициативе делового сообщества: бизнесмены жаловались на рост уголовного преследования и просили помощи в налаживании прямого диалога с правоохранительными органами. Вайно, возглавивший администрацию президента в августе 2016 г., до сих пор даже не входил в состав этой группы, следует из распоряжения президента: документом он введен в состав группы и назначен ее руководителем.

Иванов возглавлял группу по защите бизнеса с момента ее создания в феврале 2016 г. Он сохранил эту должность и после отставки с поста руководителя администрации президента в августе 2016 г. В том же месяце президент издал распоряжение, которым подтвердил полномочия Иванова в качестве руководителя группы уже в новой должности - спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности. Причины ротации в распоряжении президента не указаны.

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Политика
Новости

Нападавший на журналистку Фельгенгауэр рассказал о двойном гражданстве

Ведомости
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Нападавший на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр 48-летний Борис Гриц имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По словам Петренко, на допросе Гриц показал, что родился в Абхазии, учился в Москве, имеет двойное гражданство. В 2003 г. Гриц уехал в Израиль и вернулся в Россию месяц назад, в Москве проживал у своего знакомого. «В ходе допроса задержанный пояснил, что он общался с потерпевшей в течение пяти лет посредством телепатии, в связи с чем у него развилась личная неприязнь к женщине, что и послужило мотивом для совершения преступления. Претензий к профессиональной деятельности Татьяны Фельгенгауэр задержанный в ходе допроса не высказывал», - пишет СКР.

Петренко уточнила, как Грицу удалось попасть на радиостанцию. «Гриц изготовил некий чертеж-схему, который в действительности не имеет никакого отношения к реальному расположению помещений в здании. Предъявив эти бумаги, задержанный воспользовался моментом и распылил в лицо охраннику слезоточивый газ», - сообщил СКР.

Учитывая тяжесть совершенного деяния, следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 105 УК (покушение на убийство).

Около полудня в понедельник на Татьяну Фельгенгауэр напали прямо в помещении радиостанции «Эхо Москвы». Гриц прорвался в редакцию и нанес журналистке удар ножом в шею. Бригады «Скорой помощи» быстро прибыли на место, ее срочно госпитализировали. После более чем часовой операции в НИИ им. Склифосовского Фельгенгауэр была введена в состояние искусственной комы. Ее состояние тяжелое.

Что случилось на «Эхе Москвы»

Политика
Новости

Сотрудник Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев в Чечне

ТАСС
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В Чечне сотрудник Росгвардии расстрелял четырех сослуживцев. От полученных ранений они скончались, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ЧП произошло приблизительно в 16.00 мск в станице Шелковская. «По предварительной информации <...> в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России старший лейтенант смертельно ранил четверых сослуживцев», - уточнили в пресс-службе. Как отметили в Росгвардии, открывший стрельбу был ликвидирован дежурным подразделением. ЧП произошло в казарменном помещении.

По факту происшедшего проходит служебная проверка.

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Политика
Новости

«Дождь» сообщил об уходе председателя экспертного совета ВАК

Ведомости
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Председатель экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Павел Уваров, выступивший против министра культуры Владимира Мединского на заседании президиума ВАК в пятницу, написал заявление об уходе. Об этом он сообщил телеканалу «Дождь».

«Я бы ушел в любом случае, просто потому, что четыре года — это срок моей ротации. Связываю ли [свой уход с ситуацией вокруг диссертации министра культуры Владимира Мединского] или нет, субъективно или объективно, не знаю, но, может быть, и связываю», — сказал он. Уваров заметил, что в заявлении об уходе не написано, что он против присуждения Мединскому докторской степени. «Каждый понимает в меру своей испорченности, но я считаю, что все, можно уходить», — добавил он.

В пятницу ВАК решил сохранить за министром ученую степень. На заседании Уваров поднял вопрос о том, что диссертация Мединского в 2011 г., возможно, не обсуждалась в экспертном совете. Но председатель ВАК Владимир Филиппов снял этот вопрос. До этого экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук.

Заявление еще не подписано, отметил Уваров.

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Политика
Новости

Путин подписал указ о приеме в гражданство России с принесением присяги

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал в понедельник первый указ о приеме в гражданство России, который содержит требование о принесении новыми гражданами присяги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, гражданами России станут 62 человека, а также их дети. Они «приобретают гражданство России со дня принесения каждым из них Присяги гражданина Российской Федерации». Это требование не касается детей, не достигших 18 лет: они станут гражданами после принесения присяги их родителями. Присяга должна приноситься лично, в торжественной обстановке перед гербом и флагом, в присутствии представителя соответствующего полномочного органа, ведающего делами о гражданстве.

В июле текст законопроекта о получении и отмене гражданства был утвержден в Госдуме. Депутаты отобрали три проекта, на основании которых утвердили основной: в нем граждане клянутся соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, защищать свободу и независимость и быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

В сентябре Министерство внутренних дел (МВД) определило порядок принесения присяги лицами, вступающими в гражданство России. В соответствии с документом, который подготовило министерство, принесение присяги организуют территориальный орган МВД, дипломатическое представительство или консульское учреждение, где было принято заявление лица о приеме в гражданство. Приносить присягу можно будет в помещениях этих органов, а также в помещениях иных госорганов и органов местного самоуправления, исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил воинов, «павших в боях за свободу и независимость Российского государства».

По сведениям МВД, в 2016 г. в российское гражданство были приняты около 200 000 иностранных граждан и лиц без гражданства, а за восемь месяцев 2017 г. — еще более 120 000 человек.

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