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Съезд Компартии Китая впервые после Мао упомянул имя лидера КНР в партийном уставе

XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) включил в партийный устав положения об идеях председателя КНР Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой, сообщает ТАСС. Это первый в истории КНР случай после Мао Цзэдуна, когда имя действующего лидера партии и его идеи упоминаются в уставе КПК. В устав также включили положение об идеях Си Цзиньпина в военной сфере и «абсолютном руководстве» со стороны партии над вооруженными силами и об инициативе «Один пояс – один путь», которую Си Цзиньпин предложил в 2013 г. для создания торгового пути, который связал бы Азию с Европой и Африкой по маршруту Великого шелкового пути и за его пределами.

Съезд обновил устав компартии ради укрепления авторитета центра, подведения законов под строгое управление партией и обеспечения прогресса в строительстве социализма с китайской спецификой, передает ТАСС.

Голосование за поправки в устав, избрание нового состава Центрального комитета КПК и Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД) прошло в последний день съезда.

В уставе КПК идеи Мао Цзэдуна были прописаны при его жизни. Теория Дэн Сяопина с упоминанием его имени – после его смерти в 1997 г., напоминает Reuters. Недавние предшественники Си Цзиньпина – Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао – в уставе не упомянуты, хотя туда были включены их идеи. Reuters считает, что упоминание нынешнего лидера КПК и председателя КНР является ключевым показателем его влиятельности.