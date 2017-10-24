Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией

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Суд отказал в приостановлении иска Siemens к «дочке» «Ростеха»

Арбитражный суд Москвы отказал в приостановлении иска о «крымских турбинах» «Сименс – технологии газовых турбин» (СП Siemens и АО «Силовые машины») к двум структурам «Ростеха» – ООО «ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" (ТПЭ), сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

На заседании представитель Siemens сообщил о подаче ходатайства о приостановлении производства по второму делу. Суд назначил основное слушание на 11 декабря.

Представитель Siemens выступил против приостановления производства по делу. По его словам, для этого отсутствуют основания, предусмотренные законодательством. Он также отметил, что решение по данному иску повлияет на вердикт по второму делу, ходатайство о приостановлении которого подано в суд 23 октября. Истец требует признать контракт недействительным, а также истребовать имущество из незаконного владения.

Представители «Технопромэкспорта» поддержали ходатайство о приостановлении данного процесса. Они отметили, что, если встречный иск по второму процессу будет удовлетворен, удовлетворение иска, который рассматривался во вторник, будет невозможно.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к ТПЭ, который он обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым. В октябре «Технопромэкспорт» сообщил о подаче встречного иска к Siemens о признании «недействительной, ничтожной» части сделки по турбинам.

Четыре турбины по заказу ТПЭ изготовил завод «Сименс – технологии газовых турбин». Они предназначались для строительства ТЭС в Тамани, но оно так и не началось. В сентябре 2016 г. ТПЭ выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорилось в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить ТПЭ от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен был гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма. Кто купил турбины – не известно.