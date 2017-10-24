Полиции Киева пришлось штурмовать Святошинский суд с забаррикадировавшимися активистами
В Киеве сторонники задержанного в понедельник лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского забаррикадировались в здании Святошинского районного суда. К 10.00 полицейские штурмовали суд и освободили здание, сообщает «Лигабизнесинформ» со ссылкой на «Эспрессо-ТВ». Начальник полиции Киева Андрей Крищенко говорил в эфире канала «112 Украина», что соратников Коханивского в зале было около 50 человек. Источник «Лигабизнесинформа» сообщил о задержании трех десятков подозреваемых. Среди задержанных оказался корреспондент УНИАН. По фактам нанесения ущерба зданию возбуждено уголовное дело.
Коханивского задержали 21 октября в Киеве после конфликта со стрельбой из травматического пистолета. 23 октября Святошинский суд не избрал для него меру пресечения, а перенес заседание на утро 24 октября. Адвокат задержанного выступил против конвоирования Коханивского в следственный изолятор, ссылаясь на истечение срока предварительного заключения. Сторонники лидера ОУН пытались не допустить его вывоза из здания и забаррикадировались в зале заседания. Попытка штурма здания суда в понедельник вечером была прекращена. Заблокировавшиеся в суде люди утверждали, что разгромить интерьеры и устроить баррикады их вынудили.
Заседание по выбору меры пресечения Коханивскому началось утром во вторник, сообщает УНИАН.