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Обвиняемый в покушении на Фельгенгауэр арестован на два месяца

Ведомости
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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Бориса Грица, который обвиняется в покушении на убийство журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Это сообщает ТАСС. Расследование взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В суде следователь сообщила, что задержанный частично признал вину. «Он заявил, что нанес журналистке телесные повреждения, однако пояснил, что не имел умысла на убийство», – цитирует ее «Интерфакс». Ранее СКР сообщал, что на допросе после задержания Гриц говорил, что журналистка, заместитель главного редактора «Эха», на протяжении долгого времени преследовала его телепатически и не отступалась, несмотря на его просьбы. Следствие собиралось назначить ему психиатрическую экспертизу.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил в эфире «Эха», что сумасшествие не возникает на пустом месте и что людей убивает атмосфера ненависти и науськивания на журналистов. Он призвал следствие допросить тех, кто в последнее время высказывал угрозы в отношении работников СМИ. В этой связи он напомнил одно высказывание в адрес ведущих «Эха», передает «Интерфакс». «Как там было сказано, "кто заткнет их поганые рты?" – сказал Венедиктов. – Промахнулись. Попали в горло. Это что такое? Я думаю, следствию было бы правильно допросить этих людей, которые про это говорили».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, напротив, убежден, что «действия безумца – это действия безумца» и неправильно было бы их увязывать с чем-то еще.

Гриц был задержан в офисе редакции «Эха Москвы» днем в понедельник. Около 12.40–12.45 мск он прошел в здание на Новом Арбате, где находится радиостанция, брызнув в лицо охранника газом из баллончика. Затем он поднялся на 14-й этаж, прошел в помещения редакции и ударил Фельгенгауэр ножом. Его помог задержать охранник, дежуривший в редакции. Пострадавшую увезли в НИИ им. Склифосовского и в тот же день прооперировали. Утром директор института Сергей Петриков заявил, что она находится в отделении интенсивной терапии на аппарате вентиляции легких, находится в сознании, голосовые связки не задеты.

Утром во вторник пострадавшая передала через еще одну журналистку «Эха» – Ирину Воробьеву записку со словами благодарности за поддержку. Она сообщила, что впервые за 16 лет работы на радио выспалась, и выразила уверенность, что все с ней будет хорошо. Воробьева уточнила в Twitter, что к Фельгенгауэр пока никого не пускают, в том числе родственников.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Бизнес
Новости

«Роснефть» выиграла суд на $185 млн у кипрской Swisspro Capital

Интерфакс
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» о взыскании с кипрской Swisspro Capital $184,8 млн задолженности по контракту на поставку нефти, который был заключен в марте 2014 г., сообщает «Интерфакс».

Суд в августе привлек ВТБ к тяжбе как третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования и отклонил ходатайство Swisspro Capital в оставлении иска «Роснефти» без рассмотрения. Офшор мотивировал подачу ходатайства тем, что по условиям договора рассмотрение спора не подведомственно Арбитражному суду Москвы. По словам адвоката Swisspro Capital, иск должен рассматривать Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России. Представитель «Роснефти» тогда возражал против этого заявления. По его словам, данное ходатайство должно было быть заявлено до перехода в основную стадию процесса, то есть не позднее 17 мая, когда было назначено основное слушание по делу. Суд прослушал аудиопротокол заседания от 17 мая, на котором представитель кипрской компании заявил, что «не признает иск в заявленном объеме». Заслушав позиции сторон, суд отказал в удовлетворении ходатайства Swisspro Capital.

В начале августа стороны говорили, что начали подготовку к мировому соглашению.

В 2013 г. группа «Ветэк» Сергея Курченко купила у «Лукойла» Одесский НПЗ, напоминает «Интерфакс». Позже «Ветэк» передала предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту, выданному банком в адрес Swisspro Capital Ltd (компания связана с Soprema Trading, с которой «Ветэк» планировал заключить договор на выполнение работ по переработке нефти и производству нефтепродуктов). У «Ветэк» остались долги перед «Роснефтью» (более $150 млн) и «Лукойлом» - за танкерные поставки нефти.

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Технологии
Новости

Путин поручил законодательно прописать регулирование ICO

Интерфакс
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Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 1 июля 2018 г. обеспечить регулирование ICO, следует из материалов на сайте Кремля.

Регулирование предполагается ввести по аналогии с тем, как оно осуществляется при первичном размещении ценных бумаг.

Что такое ICO и как оно работает

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Бизнес
Новости

Иностранные инвестиции в российскую нефтяную отрасль за годы санкций выросли до 37%

Ведомости
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За время действия санкций и кризиса с обвалом цен на нефть доля иностранных инвестиций в нефтяную отрасль России выросла с 25 до 37%. Это на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил министр энергетики России Александр Новак.

По прогнозу министра, решение о продлении договоренности об ограничении добычи нефти страны ОПЕК и не входящие в картель должны принять зимой, когда спрос на нефть традиционно падает. Пока продлевать соглашение рано, считает он. У участников договоренности есть все возможности для принятия правильных решений с точки зрения волатильности и достижения балансировки рынка. Настроения нефтедобывающих стран он оценил как оптимистичные и направленные на достижение баланса.

За последние девять месяцев выполнение сделки ОПЕК+ Новак оценил в 102%, при том что за восемь месяцев он оценивал его в 99%. Министр отметил, что страны ОПЕК выполнили свои условия на 100% без учета Ливии и Нигерии, а не входящие в ОПЕК страны – на 106%.

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Недвижимость
Новости

Орешкин оценил в полмиллиарда рублей в год экономию на переезде министерств в «Москва-сити»

Интерфакс/Ведомости
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Переезд нескольких министерств в «Москва-сити» в 2018 г. позволит экономить 0,5 млрд руб. в год на бэк-офисных функциях, считает руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин. Его ведомство – одно из тех, кто запланировал переезд. Как передает «Интерфакс», он сделал это заявление на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». После переезда Минэкономразвития окажется соседом ВТБ, добавил министр.

«Мы с теми министерствами, с которыми вместе переезжаем, будем объединять все службы, которые являются обслуживающими, обеспечивающими: это и закупки, это обслуживание зданий, в перспективе – это кадры. Мы, например, работаем сейчас с Федеральным казначейством по централизации ведения бухгалтерии для государственных органов», – рассказал Орешкин.

Недавно об активной подготовке Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга к переезду из зданий в центре столицы в «Москва-сити» сообщил министр связи Николай Никифоров. По его словам, все ведомства передадут свои помещения в АИЖК и переедут в одно 50-этажное здание в деловом квартале. По его оценке, переезд возможен в 2018 г. В АИЖК сказали, что освобождающиеся здания могут быть выставлены на продажу.

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Недвижимость
Новости

Инвесторам осталось достроить почти половину проблемных домов «СУ-155»

Ведомости/Интерфакс
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В России осталось достроить 71 объект обанкротившегося застройщика «СУ-155», сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на церемонии вручения ключей участникам долевого строительства домов «СУ-155» в Звенигороде, передает «Интерфакс».

Мень отметил, что большая часть объектов возводится за счет государственного банка «Российский капитал». В подмосковном Звенигороде 15 домов строит другой инвестор – ЗАО «Стройпромавтоматика». Дома расположены в микрорайоне 2–3 района Восточный в Звенигороде. Два дома уже готовы, сказал Мень.

«У нас 145 объектов по стране оказались в сложной ситуации, когда обанкротилась "СУ-155". 130 объектов взял на себя банк "Российский капитал", 72 из этих объектов построено, 58 осталось в работе», – сказал министр.

Он напомнил, что полностью проблема пайщиков «СУ-155» должна быть решена в следующем году.

Ранее сообщалось, что минстрой Московской области выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов, которые начинала строить компания «СУ-155» в Звенигороде.

Финансы
Новости

Минфин предложил обсудить валютные ограничения при «критичных» явлениях на рынке

Интерфакс
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Минфин предложил обсудить предоставление чиновникам права вводить временные валютные ограничения на случай «критичных» явлений на финансовом рынке. Об этом рассказал журналистам в кулуарах форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» замминистра финансов Владимир Колычев.

По его словам, такие ограничения «можно дать правительству возможность ввести». В то же время, отметил Колычев, нужно зарегламентировать условия и критерии, когда можно вводить такие ограничения. Очевидно, это будет как-то соотноситься с масштабами критичных явлений на финрынке, отметил замминистра, и привел в пример «очень критичные» объемы оттоков капитала, вывода средств из банков.

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Политика
Новости

Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией

Ведомости
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Ирина Яровая исключена из Совета при президенте по противодействию коррупции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Из совета также исключены глава Удмуртии Александр Бречалов, адвокат Анатолий Кучерена и замминистра юстиции Олег Плохой.

Тем же указом в совет включены председатель комитета Госдумы по противодействию коррупции Василий Пискарев, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, президент ТПП Сергей Катырин и руководитель антикоррупционного управления администрации президента Андрей Чоботов. Согласно документу Чоботов также включен в состав президиума Совета по противодействию коррупции вместо Плохого.

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Финансы
Новости

СМИ узнали о поручении Шувалова оценить предложения по либерализации валютного контроля

Интерфакс/Ведомости
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ведомствам оценить финансовые и экономические последствия предложений Минфина о дальнейшей либерализации валютного законодательства, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Поручение адресовано руководителям Минэкономразвития, Росфинмониторинга и самого Минфина. Анализ им предлагается провести с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России.

Поручение датируется 19 октября, срок его исполнения в документе не указан, обычно это означает, что на ответ ведомствам дается месяц, отмечает «Интерфакс».

Предложения о либерализации валютной деятельности в России, снижении административной нагрузки на бизнес и упрощении валютных правил для физлиц министр финансов Антон Силуанов изложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву «О мерах по модернизации валютного контроля». «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Руководитель Минфина предложил, к примеру, отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну. Однако взамен он попросил дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения: требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

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Политика
Новости

В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии ведущей «Эха Москвы»

Интерфакс/Ведомости
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Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, раненная в понедельник ножом в шею, находится в реанимационном отделении НИИ им. Склифосовского, сообщил директор института Сергей Петриков.

По его словам, она в стабильно тяжелом состоянии. «Пациентка в сознании», – добавил он.

В понедельник была проведена операция, «все последствия, связанные с ранением, устранены», сказал Петриков, не уточняя деталей. Для определения дальнейшей тактики лечения в понедельник состоялся консилиум врачей под руководством главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна. Во вторник вечером консилиум соберется второй раз.

Петриков не стал давать прогнозы относительно сроков лечения и окончания реабилитации, но добавил, что голосовые связки в результате ранения не повреждены.

Днем в понедельник в редакцию радиостанции ворвался мужчина с ножом и ранил Фельгенгауэр в шею. Напавшего задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже стало известно, что у нападавшего – Бориса Грица – двойное гражданство: России и Израиля. На допросе после задержания он заявил, что Фельгенгауэр преследовала его телепатически. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Политика
Новости

Шойгу сообщил о сокращении территории в Сирии под контролем ИГ

ТАСС
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Под контролем «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России) осталось не больше 5% территории Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. 13 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской говорил, что под контролем ИГ оставалось 8% территории Сирии. До начала операции ВКС России ИГ контролировало больше 70% Сирии, напомнил Шойгу. Как передает ТАСС, эти данные он привел на совещании министров обороны стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

Министр также заявил, что за два года российской операции в Сирии удалось фактически прекратить финансовую подпитку ИГ за счет нефтяного промысла. Он напомнил, что ранее в год террористы получали с продажи нефти около $3 млрд в год, а иногда до $10 млн в сутки.

За время операции ВКС России разгромили крупные террористические формирования на важнейших направлениях, а также освободили ключевые населенные пункты и деблокировали основные коммуникации, заявил министр. Всего было уничтожено более 200 точек по добыче нефти и газа, 4000 бензовозов, 126 станций перекачки и 184 нефтеперерабатывающих завода, заявил Шойгу. Усилиями российских военных летчиков в Сирии ликвидированы 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, освобождены 998 населенных пунктов, всего освобождено 503 223 кв. км территории.

«Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С 2015 г. в дома вернулись 1,126 млн человек. Только в 2017 г. – 660 000», – сказал министр. Он добавил, что российские саперы в сутки обезвреживают по 1500 взрывоопасных объектов.

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Бизнес
Новости

Суд отказал в приостановлении иска Siemens к «дочке» «Ростеха»

Интерфакс/Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отказал в приостановлении иска о «крымских турбинах» «Сименс – технологии газовых турбин» (СП Siemens и АО «Силовые машины») к двум структурам «Ростеха» – ООО «ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" (ТПЭ), сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

На заседании представитель Siemens сообщил о подаче ходатайства о приостановлении производства по второму делу. Суд назначил основное слушание на 11 декабря.

Представитель Siemens выступил против приостановления производства по делу. По его словам, для этого отсутствуют основания, предусмотренные законодательством. Он также отметил, что решение по данному иску повлияет на вердикт по второму делу, ходатайство о приостановлении которого подано в суд 23 октября. Истец требует признать контракт недействительным, а также истребовать имущество из незаконного владения.

Представители «Технопромэкспорта» поддержали ходатайство о приостановлении данного процесса. Они отметили, что, если встречный иск по второму процессу будет удовлетворен, удовлетворение иска, который рассматривался во вторник, будет невозможно.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к ТПЭ, который он обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым. В октябре «Технопромэкспорт» сообщил о подаче встречного иска к Siemens о признании «недействительной, ничтожной» части сделки по турбинам.

Четыре турбины по заказу ТПЭ изготовил завод «Сименс – технологии газовых турбин». Они предназначались для строительства ТЭС в Тамани, но оно так и не началось. В сентябре 2016 г. ТПЭ выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорилось в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить ТПЭ от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен был гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма. Кто купил турбины – не известно.

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