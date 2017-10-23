Что случилось в редакции «Эха Москвы»

Tatyana Makeyeva / Reuters

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что возбудил дело о нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство)

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