Что случилось в редакции «Эха Москвы»
Иностранный гражданин Борис Герц напал с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр
На ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом в редакции, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем Twitter
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Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил журналистку в горло
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Нападавший задержан охраной и передан полиции, уточнило «Эхо Москвы»
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Журналистка госпитализирована в НИИ «Скорой помощи» Склифосовского, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщил «Интерфакс»
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Источник на «Эхе Москвы» рассказал «Коммерсанту», что Татьяна Фельгенгауэр самостоятельно дошла до машины скорой помощи
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Следственный комитет России (СКР) сообщил, что возбудил дело о нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство)
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Нападавший - 48-летний мужчина, следует из сообщения СКР
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«Нападавшего на Татьяну Фельгенгауэр зовут Борис Герц, он иностранный гражданин. Татьяна госпитализирована, ей проводят экстренную операцию», - написал Венедиктов в Telegram
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То, что нападавший - иностранный гражданин, ранее подтвердило и управление МВД по Москве.
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По предварительным данным, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь
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