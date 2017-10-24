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Собчак начала предвыборную кампанию с требования освободить политзаключенных

Первую пресс-конференцию с начала избирательной кампании журналист Ксения Собчак начала с требования освободить политзаключенных. Она объяснила, что будет использовать выдвижение на президентские выборы не для того, чтобы привлечь внимание к себе, а чтобы поднимать важные проблемы и публично обсуждать то, что недовольные властью люди обсуждают на кухнях или в барах. Поэтому она начала пресс-конференцию с напоминания о тех, кого считает политзаключенными.

Журналистам показали ролик, в котором фигурировали худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, которого обвиняют в организации хищения 68 млн руб., выделенных из госбюджета на театральный проект «Платформа». Также в ролике показали брата другого выдвиженца в президенты - Олега Навального, который отбывает реальный срок по делу «Ив Роше» и никак не признается достойным для условно-досрочного освобождения. Также Собчак считает политзаключенными журналиста РБК Александра Соколова, приговоренного к трем с половиной годам колонии за создание экстремистской организации, режиссера Олега Сенцова, осужденного по обвинению в подготовке терактов в Крыму, бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, приговоренного к пожизненному сроку по обвинениям в убийствах.

Отдельно Собчак назвала руководителя карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, который занимается поиском жертв политических репрессий и арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии. По мнению журналистки, Дмитриеву «мстят за открытие имен репрессированных». Еще она назвала арестованного по делу Серебренникова экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, защита которого утверждает, что его не было на Болотной площади 6 мая 2012 г. Официально все эти люди не считаются преследуемыми по политическим мотивам.

Собчак заявила, что решила выдвинуться в кандидаты в президенты на ближайшие выборы, чтобы был услышан голос ее поколения, чтобы показать пример сверстникам, желающим активно участвовать в политической жизни, чтобы публично выразить несогласие c тем, что происходит в стране. «Я не человек который представляет партию, собирается ее прямо сейчас организовать или пилить бюджеты, - сказала она. - Я выхожу сегодня одна и говорю, что я выступаю против».

Путь Собчак от телезвезды до политика