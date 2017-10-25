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Собчак заявила о невозможности судить ее за слова о Крыме

Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, считает, что ее нельзя судить за слова о том, что, с точки зрения международного права, Крым украинский.

«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности», - сказала она «РИА Новости». Она подчеркнула, что в законе не говорится о констатации факта и о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным.

Собчак отметила, что ее нельзя за это судить: «Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны».

Во вторник Собчак провела пресс-конференцию, на которой обнародовала имена руководителей своего предвыборного штаба. «Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка», – отметила она во вторник, добавив, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 г.

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