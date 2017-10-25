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Собчак заявила о невозможности судить ее за слова о Крыме

РИА Новости/Ведомости
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Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, считает, что ее нельзя судить за слова о том, что, с точки зрения международного права, Крым украинский.

«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности», - сказала она «РИА Новости». Она подчеркнула, что в законе не говорится о констатации факта и о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным.

Собчак отметила, что ее нельзя за это судить: «Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны».

Во вторник Собчак провела пресс-конференцию, на которой обнародовала имена руководителей своего предвыборного штаба. «Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка», – отметила она во вторник, добавив, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 г.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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На Таганке нашли клад с монетами петровских времен

Ведомости
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В районе Таганки в Москве за два месяца нашли уже второй клад в ходе работ по благоустройству по программе «Моя улица». Как сообщает портал мэрии, у дом 10 строение 1 на Нижней Радищевской улицы нашли 97 монет из сплава серебра и меди, датированных концом XVII — началом XVIII века. В конце сентября на той же улице нашли 41 копейку из та кого же сплава времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова (XVII век). О предыдущей находке рассказывал мэр города Сергей Собянин.

Новый клад нашли при осмотре строительной траншеи неподалеку от церкви Николая Чудотворца на Болванке, рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Он предположил, что церковь была ориентиром для того, кто монеты прятал: «Во всяком случае, только она сохранилась с тех времен на данном участке».

Монеты все вместе весят 23,8 г. Их диаметр не превышает 8 мм, толщина каждой - около 1 мм. По предположению археологов, это пореформенные копейки времен Петра I, которые были введены после кризиса конца XVII века. Портал мэрии отмечает, что в те времена на рубль можно было купить 120 кг ржи или 14,5 метра льняного холста, а служащий в среднем в Москве получал 9 руб. в год.

Они были глубоко в земле, окислились из-за наличия меди в сплаве и прилипли друг к другу. То, в чем их закопали, не уцелело. Как и предыдущий клад, копейки были найдены в техногенном перекопе XX века — траншее со старыми коммуникациями. Оба клада на Нижней Радищевской нашел археолог-волонтер Борис Токанов, отмечает портал мэрии. Он же в мае нашел монеты времен Ивана Грозного в шахматной фигуре на Пречистенке.

С начала работ по программе «Моя улица» в 2015 г. археологи нашли в Москве более 10 000 артефактов. Все находки передаются в Музей Москвы.

Разношерстная Таганка

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Twitter ужесточит требования к политической рекламе после блокировки «российских» аккаунтов

Ведомости
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Сеть микроблогов Twitter объявила о планах значительного ужесточения требований к размещению рекламы, в том числе политической. «В ближайшие недели мы запустим ведущий в отрасли центр прозрачности, который позволит всем видеть, кто дает рекламу в Twitter, детали этих объявлений, и инструменты для обмена отзывами», — говорится в сообщении на сайте компании.

Любой пользователь сможет увидеть, какая реклама размещена в Twitter, когда это произошло и кто является ее производителем, а также какая именно реклама ориентирована на него. Политические рекламные объявления будут оформлены и помечены определенным образом. Компания предоставит информацию о расходах на их размещение, заказчике и целевой аудитории.

В сентябре компания отчиталась о блокировке 200 «связанных с Россией» аккаунтов. Отдельно сообщалось, что Russia Today потратила на рекламу в Twitter $274 100. Facebook также раскрывал информацию о б обнаружении 500 подозрительных аккаунтов и отмечал, что на российскую «пропагандистскую операцию» в связи в кампанией 2016 г. было потрачено $100 000 через рекламные контракты. Все материалы были переданы комитету сената США по разведке, расследующем тему российского вмешательства в процесс президентских выборов, а представители компаний дали показания по этому вопросу.

После выступления менеджеров Twitter в конгрессе высокопоставленный демократ в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер назвал их позицию «неадекватной». Он отметил «огромное недопонимание со стороны команды Twitter серьезности проблемы», поскольку она проверяла фейковые аккаунты, уже выявленные Facebook. Еще один высокопоставленный демократ Адам Шифф отметил стремление компании к сотрудничеству со следствием и проведению дополнительного анализа данных.

Незадолго до первого тура президентских выборов во Франции в апреле 2017 г. было опубликовано исследование Оксфордского института интернета при Оксфордском университете, из которого следовало, что до 25% линков на политические тексты ведут на фейки.

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Политика
Новости

В Госдуме предложили не отправлять инспекторов ГИБДД на мелкие аварии

Ведомости
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Премьер-министра Дмитрия Медведева просят отменить обязательный выезд экипажей ГИБДД на мелкие аварии без пострадавших. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Медведеву, отправленное первым зампредом комитета Госдумы по госстроительству Вячеславом Лысаковым.

По мнению Лысакова, нет необходимости ждать сотрудников ДПС при ДТП без жертв и пострадавших, так как это «гражданско-правовые отношения водителей и их страховых компаний». Он считает, что оформление подобных ДТП должно происходить так: «Сфотографировали, убрали с дороги машины, разбирайтесь со страховыми компаниями или, на крайний случай, решайте вопрос через суд». Установленный законом об ОСАГО лимит ущерба следует отменить, уверен Лысаков: на месте аварии сложно оценить размер ущерба, в связи с чем автомобилисты не оформляют ДТП по европротоколу, а часами ждут сотрудников ГИБДД.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, в свою очередь, говорит, что есть случаи, когда оформить аварию без инспектора невозможно, например, когда у одного из участников ДТП нет полиса ОСАГО, либо он поддельный.

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Политика
Новости

Активист забросал Трампа российскими флажками в Капитолии

Ведомости
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В здании Капитолия мужчина бросил российские флажки в президента США Дональда Трампа с криками «Трамп - это предательство». Как сообщает NBC News, это произошло, когда президент шел на обед с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнелом. Трамп почти не отреагировал на инцидент, только показал журналистам большой палец.

Бросивший флажки активист, пока его задерживала охрана, кричал, что президент вступил в сговор с российским правительством и что в Конгрессе нужно обсуждать предательство, а не снижение налогов. Затем его спокойно задержали сотрудники секретной службы и полицейские. Камеры журналистов уловили, что он заявил, что представляет группу «Американцы начинют действовать» (Americans Take Action).

Позднее было объявлено, что его имя - Райан Клейтон. ABC News отмечают, что, вероятно, это тот самый человек, который в июле пытался бросить российский флаг в зятя и советника Трампа Джареда Кушнера, когда тот давал показания в комитете Сената по разведке. Полиция сообщила, что Клейтон задержан и ему предъявлено обвинение в противоправном поведении.

NBC News пишут, что угрозы Трампу инцидент не представлял, однако это нарушение правил безопасности в Капитолии. Туда пускают обычных посетителей на экскурсии, однако, чтобы попасть в группу журналистов нужно иметь специальные бэджи с фотографиями, которые получают только сотрудники СМИ после проверок.

На сайте движения Americans Take Action говорится, что это объединение популистов, которые считают, что правительство США должно снова представлять народ страны, что экономика должна работать на всех и что интернет должен оставаться открытым и свободным.

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Технологии
Новости

В Group-IB сообщили о попытке Bad Rabbit атаковать крупнейшие российские банки

ТАСС/Ведомости
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Вирус-шифровальщик, который днем ранее атаковал российские СМИ и объекты инфраструктуры на Украине, пытался атаковать и российские банки из топ-20. Как рассказал ТАСС гендиректор и основной владелец Group-IB, которая расследует киберпреступления, Илья Сачков, атака на банки была неудачной.

Компания Сачкова с 13.00 до 15.00 мск во вторник зафиксировала попытки заражения вирусом инфраструктур некоторых банков, которые используют систему обнаружения вторжений Group-IB. Какие это банки, собеседник ТАСС не уточнил.

Около 2.00 мск среды замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин заявил, что атака Bad Rabbit завершилась.

На 8.00 мск ресурсы «Интерфакса» не работали. Работа сайта «Фонтанки.ру» восстановилась, но главный редактор издания Александр Горшков заявил, что связывает атаку не с вирусом-шифровальщиком, а считает это взломом сервера в ответ на критические и актуальные публикации «Фонтанки».

На Украине вирус атаковал киевский метрополитен и аэропорт Одессы. Служба безопасности Украины еще около 21.00 во вторник заявила, что его распространение прекращено. В СБУ заявили, что вирус приходит с фишинговыми электронными письмами с обратным адресом, который ассоциируется со службой технической поддержки корпорации Microsoft, передавал УНИАН.

Специалисты «Лаборатории Касперского» фиксировали атаки Bad Rabbit также в Турции и Германии, сообщала Deutsche Welle.

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Новости

Си Цзиньпин переизбран генсекретарем Коммунистической партии Китая

ТАСС / Ведомости
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Центральный комитет Коммунистической партии Китая 19-го созыва переизбрал председателя КНР Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК, сообщает ТАСС. Также он переизбран председателем Военного совета.

В высшую партийную номенклатуру – постоянный комитет Политбюро ЦК КПК – Си Цзинопин вошел в 2007 г., став одним из его девяти членов. Годом позже он был назначен заместителем председателя КНР, в 2010 г. - зампредом Военного совета ЦК КПК, который возглавил в 2012 г. Тогда же он был впервые избран на пост генсека в ноябре 2012 г.

Сегодня же ЦК КПК избрал в состав своего Постоянного комитета семь человек. Наряду с Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном в их число вошли глава парткома Шанхая Хань Чжэн, глава канцелярии ЦК (аналог администрации главы государства) Ли Чжаньшу, глава организационного отдела ЦК Чжао Лэцзи, вице-премьер Госсовета Ван Ян и ведущий теоретик и идеолог партии, глава центра политических исследований ЦК Ван Хунин.

Си Цзиньпин стал первым в истории КНР после Мао Цзэдуна партийным лидером, чье положение об идеях включено в устав КПК. Накануне такое решение принял XIX съезд партии.

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Политика
Новости

Песков призвал посмотреть «Матильду»

Ведомости
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Составить собственное мнение о нашумевшей картине Алексея Учителя «Матильда» призвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Все сходите – посмотрите. Каждый придёт к своему мнению», – приводит его слова после премьерного показа фильма в Москве «Интерфакс» в своем аккаунте в Facebook. Личные впечатления от картины Песков озвучивать не стал.

Премьера «Матильды» состоялась в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, вокруг которого была выставлена усиленная охрана. Там же собрались активисты организации «Сорок сороков». За нарушение общественного порядка были задержаны 7 человек.

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Новости

WP обвинила Клинтон в спонсировании досье на Трампа

Ведомости
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Предвыборный штаб Хиллари Клинтон и Национальный демократический комитет участвовали в финансировании досье о связах нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией, пишет The Washington Post.

Расследование вела вашингтонская политологическая фирма Fusion GPS. Изначально ее деятельность финансировалась неизвестным республиканцем в конгрессе. Ранее Reuters сообщал, что тогда исследование проводилось для создания помех Трампу в выдвижении в качестве кандидата от партии. Возможным заказчиком проекта называли экс-губернатора Флориды Джеба Буша, брата 43-го президента США и сына 41-го президента США.

Когда Трамп все же был выдвинут, расследование продолжалось в интересах самой фирмы. В апреле 2016 г. поддержать ее решил представитель предвыборного штаба Клинтон, хозяин юридической фирмы Perkins Coie Марк Элиас. Финансирование шло через его фирму и продолжалось до конца октября, то есть практически до выборов 8 ноября. Сколько именно было потрачено на сбор компромата не известно. WP отмечает, что всего штаб Клинтон выплатил Perkins Coie $5,6 млн с июня 2015 г. по декабрь 2016 г. в качестве компенсации за судебные издержки, а Нацкомитет с ноября 2015 г. – $3,6 млн за юридические консультации. Передача информации от Perkins Coie штабу шла через того же Элиаса.

Досье составил нанятый Fusion GPS бывший агента британских спецлужб Кристофер Стил. WP отмечает, что ни Клинтон, ни Нацкомитет его деятельностью напрямую не руководили.

Собранные материалы были опубликованы 11 января изданием BuzzFeed, за 9 дней до инаугурации Трампа. Сейчас досье изучает комитет сената конгресса США по разведке. Расследование зашло в тупик после того как Стил отказался давать показания перед сенаторами. В Тогда председатель комитета Ричард Бёрр заявил, что без информации о том, кто заплатил за это досье и кто стал источником информации, комитет не может его верифицировать.

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Политика
Новости

Владелец «Ливиза» приговорен еще к 8,5 годам колонии

Ведомости
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Экс-сенатор от Ненецкого АО, владелец ликеро-водочного завода ЗАО «Ливиз» Александр Сабадаш приговорен Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга к 8,5 годам колонии, сообщает РАПСИ. Он был признан виновным в мошенническом хищении 190 млн руб. у банка «Таврический».

Предправления банка «Таврический» Сергей Сомов и его заместитель Дмитрий Гаркуша были признаны соучастниками Сабадаша и приговорены к 7 годам лишения свободы каждый. «Всем осужденным назначены штрафы по 100 000 руб., гражданский иск банка на сумму причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме», - уточнили в надзором ведомстве.

Из материалов дела следует, что с июня по декабрь 2013 г. осужденные заключили с подконтрольной Сабадашу фирмой кредитные договоры, по которым они получили 190 млн руб. При этом была нарушена процедура согласования и выдачи кредитов. «В дальнейшем соучастники перевели похищенные деньги на счета других подконтрольных Сабадашу юридических лиц, находящихся за пределами Российской Федерации», - сообщили в прокуратуре.

В 2015 г. Гагаринский суд Москвы приговорил Сабадаша к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был обвинен в покушении на мошенничество, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 59 и ч. 3 ст. 30 УК). Тогда следователи установили, что подконтрольная Сабадашу фирма «ЭС-Контрактстрой» пыталась получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. В фиктивных документах объем проведенных работ оценивался в 12,5 млрд руб., но по мнению следователей на деле составил 5,4 млрд руб.

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Технологии
Новости

В Group-IB рассказали о завершении основной волны вируса Bad Rabbit

Ведомости
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Активное распространение вируса-шифровальщика Bad Rabbit, атаковавшего накануне сайты «Интерфакса», «Аргументов недели», «Фонтанка», а также Киевского метрополитена, международного аэропорта Одессы и Мининфраструктуры Украины, завершено. Домен, с которого раздавалась вредоносная программа, уже не отвечает, заявил ТАСС замглавы лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB, специализирущейся на предотвращении киберпреступлений, Сергей Никитин.

Загрузка вредоносного ПО шла с ресурса 1dnscontrol.com, - сообщается на сайте Group-IB. Его доменное имя было зарегистрировано 22 марта 2016 г. и продлевается до сих пор. «С ним связано множество других вредоносных доменов, первая активность которых относится еще к 2011 г.», - отмечают эксперты.

Ранее вирусная лаборатория Eset обнаружила связь Bad Rabbit с вирусом NotPetya. В последних атаках было использовано «вредоносное ПО Diskcoder.D - новая модификация шифратора, известного как Petya. Предыдущая версия Diskcoder была задействована в кибератаке в июне 2017 г.», - отмечается в сообщении компании. Эксперты выяснили, что вредоносный JS скрипт отправлял часть информации на сервер, принадлежащий компании Jetmail, которая занимается Email маркетингом. В настоящее время их сайт недоступен.

Специалисты Group-IB выяснили, что вирус распространялся с помощью веб-трафика с взломанных интернет-ресурсов. После заражения на экране компьютера появлялось поддельное окно, предлагающее установить обновление Adobe Flash плеера. В случае согласия, начиналось скачивание и запуск вредоносного файла. Затем пользователь мог видеть окно с адресом сайта в сети и код, который нужно было ввести для появления биткоин-кошелька. За разблокировку компьютера злоумышленники требовали перевести 0,05 биткойна (около $283). Также, на странице сайта шел отсчет времени до увеличения стоимости выкупа.

«Никаких уязвимостей вообще не было, пользователи сами запускали файл», - поясняет Никитин. По его словам, в локальной сети, BadRabbit крал из памяти логины и пароли и мог самостоятельно устанавливаться на другие компьютеры. Это происходило с помощью программы Mimikatz.

Bad Rabbit стал уже третьей вирусной эпидемией за 2017 г. В мае 2017 г., вирус-шифровальщик WannaCry атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Тогда исследователи пришли к выводу, что за атакой стоят северокорейские хакеры из Lazarus. Затем 27 июня вирус Petya (NotPetya и ExPetr) проник в 12 500 компьютеров в 65 странах. Атаку NotPetya исследователи связывали с группой BlackEnergy.

12 октября Служба безопасности Украины предупреждала о вероятности новых масштабных кибератак на государственные структуры и частные компании, подобных эпидемии NotPetya с использованием его обновлений, отмечают эксперты Group-IB.

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Технологии
Новости

Microsoft изучает ситуацию с атаками вируса Bad Rabbit

ТАСС
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Microsoft изучает информацию о хакерских атаках на российские СМИ и украинские компании с помощью вируса-шифровальщика Bad Rabbit, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Microsoft в России Кристины Давыдовой.

«Мы знаем об инцидентах и изучаем ситуацию», - отметила она.

Во вторник вирус-шифровальщик парализовал работу сайтов нескольких российских СМИ. «Лаборатория Касперского» и Group-IB сообщили, что были атакованы сайт «Интерфакса» и сервер петербургского издания «Фонтанка». Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков пояснил, что информационная система компании подверглась именно взлому.

Как защититься от вируса-шифровальщика

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Финансы
Новости

Более 30% россиян пользуются интернет-банкингом

РИА Новости
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Не менее 31,5% россиян пользуются интернет-банкингом или мобильным банкингом, об этом говорится в материалах Центробанка России.

«Эта доля за последний год выросла на 7,8 процентного пункта», — уточняет регулятор.

По мнению ЦБ, дистанционные и цифровые финансовые услуги могут отчасти компенсировать глобальный тренд на уменьшение количества точек физического присутствия банков. За год число филиалов и отделений кредитных организаций снизилось на 8,7%, организаций федеральной почтовой связи – на 7,6%, касс банковских платежных агентов – на 4,6%.

При этом существенно увеличилось число касс платежных агентов (операторов по приему платежей и платежных субагентов) – на 133,6%. Подобные процессы наблюдаются по всему миру, говорится в материалах ЦБ.

По данным Международного валютного фонда, по итогам прошлого года Россия присоединилась к мировым лидерам по ряду индикаторов, характеризующих доступ граждан к финансовым услугам (инфраструктуре), опережая в том числе некоторые страны G7 и все страны БРИКС.

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