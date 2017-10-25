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В Госдуме предложили не отправлять инспекторов ГИБДД на мелкие аварии

Премьер-министра Дмитрия Медведева просят отменить обязательный выезд экипажей ГИБДД на мелкие аварии без пострадавших. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Медведеву, отправленное первым зампредом комитета Госдумы по госстроительству Вячеславом Лысаковым.

По мнению Лысакова, нет необходимости ждать сотрудников ДПС при ДТП без жертв и пострадавших, так как это «гражданско-правовые отношения водителей и их страховых компаний». Он считает, что оформление подобных ДТП должно происходить так: «Сфотографировали, убрали с дороги машины, разбирайтесь со страховыми компаниями или, на крайний случай, решайте вопрос через суд». Установленный законом об ОСАГО лимит ущерба следует отменить, уверен Лысаков: на месте аварии сложно оценить размер ущерба, в связи с чем автомобилисты не оформляют ДТП по европротоколу, а часами ждут сотрудников ГИБДД.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, в свою очередь, говорит, что есть случаи, когда оформить аварию без инспектора невозможно, например, когда у одного из участников ДТП нет полиса ОСАГО либо он поддельный.