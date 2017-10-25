Политика

Новости

Песков адресовал Дворковичу вопрос о дефиците хлеба в Петербурге

В Кремле видели сообщения СМИ о возможном дефиците хлеба в Санкт-Петербурге, однако эта тема находится в компетенции правительства, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения в СМИ об этом, но не обладаем подробной информацией на этот счет», - сказал Песков. Он адресовал вопрос журналистов вице-премьеру Аркадию Дворковичу, который помимо прочего курирует пищевую промышленность и железнодорожный транспорт.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направил Дворковичу письмо о том, что на российском рынке не хватает зерновозов для внутренних перевозок, речи о дефиците хлеба в нем не идет. В связи с экспортной активностью регионов вагоны для поставок зерна внутри страны могут быть предоставлены не ранее ноября 2017 г., следует из документа, что может привести в том числе к остановке перерабатывающих предприятий, поскольку сырье поступает не вовремя.

Сегодня председатель комитета Петербурга по промполитике и инновациям Максим Мейксин сообщил, что дефицита зерна в Петербурге нет, но отмечается неритмичность поставок. По его словам, ситуация под контролем.

Россия в 2017 г. соберет рекордный за всю историю урожай зерна - свыше 130 млн т. Экспорт планируется в объеме 45 млн т. Представитель Дворковича сообщил «Ведомостям», что вопрос прорабатывается в Минтрансе. Во избежание дефицита вагонов министерство, по словам его представителя, в ближайшее время направит в правительство свои предложения.