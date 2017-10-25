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Татьяна Фельгенгауер начала говорить после ранения

Врачи считают, что раненная в горло журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр сможет продолжить работу. Как передает агентство «Москва», это сообщил директор института им. Склифосовского Сергей Петриков. Она уже может говорить, добавил он. «Это будет ее личное желание, будет ли она продолжать работу», - отметил он. Он заверил, что журналистке делают все необходимые процедуры и по ее состоянию проводятся постоянные консилиумы.

Заместителя главреда радиостанции «Эхо Москвы», ведущую эфира, два дня назад в помещении редакции ранил в шею ножом гражданин России и Израиля. Он был задержан после нападения. На допросе он заявил, что Фельгенгауэр его преследует телепатически. Во вторник суд его арестовал. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Журналистку прооперировали в тот же день в институте им. Склифосовского и после операции подключили к искусственной вентиляции легких. На следующий день она не могла говорить, только писала записки. Утром в среду в больнице информагентствам сообщили, что ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что начал договариваться с холдингом «Газпром-медиа» об усилении охраны в редакции. В случившемся, по его мнению, виновны в том числе те журналисты, которые способствовали созданию атмосферы ненависти в обществе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напротив, призвал не искать дополнительных оттенков в этой ситуации, которую он свел исключительно к действиям больного человека.