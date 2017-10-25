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Станислав Белковский стал консультантом Ксении Собчак

Политолог Станислав Белковский назначен главным политконсультантом в штаб Ксении Собчак, сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Об этом в эфире радиостанции заявил руководитель предвыборного штаба телеведущей Игорь Малашенко.

Станислав Белковский, в частности, работал в жюри проекта Михаила Ходорковского «Вместо Путина», с помощью которого экс-олигарх планировал отбирать кандидата на президентские выборы 2018 г.

Накануне Собчак объявила состав своего предвыборного штаба. Помимо Малашенко, сооснователя НТВ и соруководителя избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 г., в него вошли политтехнологи Виталий Шкляров, работавший на кандидата в президенты США Берни Сандерса, и Алексей Ситников, режиссер Сергей Кальварский и политтехнолог Марина Литвинович, работавшая, в частности, с «Союзом правых сил», Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым.