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Путин надеется на реализацию «формулы Штайнмайера» по Украине

Президент России Владимир Путин надеется на реализацию «формулы Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Напомню, в бытность министром иностранных дел он предложил некоторые развязки, которые прямо связаны с его именем, надеюсь, что в ходе дальнейшей работы они будут реализованы», - отметил Путин.

Также на встрече, по словам российского президента, обсуждалась и российская инициатива об учреждении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

По формуле, предложенной ранее Штайнмайером, предусматривается, что Верховная рада Украины сначала примет закон о проведении выборов на территории самопровозглашенных республик Донбасса. После этого должны быть проведены выборы на этой территории, после чего ОБСЕ сделает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.