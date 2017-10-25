Испания подтвердила решение о выдаче США обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Политика

Новости

Минюст Украины подал в ЕСПЧ новый иск против России

Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России по событиям в Донбассе в 2014 г. Об этом рассказал в среду министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne, пишет ТАСС.

«По второму делу, о событиях в Донбассе в 2014 г., мы несколько дней назад подали большую юридическую позицию. Это была обязанность Украины как истца. Она содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов», - указал он.

Министр добавил, что «у России нет фактически никаких аргументов, которые могут это опровергнуть».

25 сентября стало известно, что Украина находится на финальной стадии подготовки большого иска против России из-за событий на юго-востоке Украины. Как говорил тогда Петренко, многие материалы по иску будут после ЕСПЧ отправлены в международный суд в ООН.

За последние три года Украина уже подала пять исков в ЕСПЧ против России, по два - с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один - с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. Российская сторона отрицает все обвинения Украины и называет их неприемлемыми, указывая, что не является стороной конфликта в Донбассе.