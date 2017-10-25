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Неизвестные расстреляли полицейских в Ессентуках

Двое мужчин в Ессентуках расстреляли полицейских патрульно-постовой службы. Сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительных мужчин для проверки документов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ставропольскому краю.

Двое полицейских получили ранения, один из нападавших был убит во время перестрелки, другой - скрылся. «На маршруте патрулирования для проверки документов были остановлены двое граждан, которые открыли по полицейским огонь», - сообщили в пресс-службе. Раненые были доставлены в больницу.

После ЧП полиция Ессентуков переведена на усиленный режим работы. Принимаются меры для розыска сбежавшего преступника. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

28 августа на посту ДПС Краснодара было совершено нападение на полицейских, остановивших для проверки автомобиль Toyota Camry. В салоне машины были трое мужчин. Во время проверки документов в помещении поста один из них напал на полицейского, после чего попытался скрыться. Пассажиры автомобиля также пытались сбежать. Позже все трое были задержаны.