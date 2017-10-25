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Адвокат заявил об освобождении одного из лидеров меджлиса

Замруководителя меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России) Ильми Умеров, который был осужден в Крыму, освобожден и собирается в Турцию. Об этом рассказал в среду адвокат Марк Фейгин.

По его словам, почему именно он был освобожден, а также почему собирается лететь в Турцию, ему неизвестно.

Второй руководитель меджлиса - Ахтем Чийгоз также был освобожден и вместе с Умеровым летит в Турцию.

В конце сентября суд в Крыму приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения по обвинению в «публичных призывах, направленных на изменение территориальной целостности России», сделанных им в эфире украинского телевидения в марте 2016 г. Чийгоз был осужден на восемь лет по делу о массовых беспорядках у здания крымского парламента в феврале 2014 г.