Политика

Новости

Главной редактор «Новой газеты» планирует выдать сотрудникам травматику

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил усилить безопасность своих журналистов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он принял такое решение, так как не видит защиты журналистов со стороны государства. «Видимо, поскольку я отвечаю за наших сотрудников (может быть, я пожалею о том, что сейчас скажу, но я уже решил сказать об этом, готовясь к эфиру), буду вооружать редакцию. У меня не остается другого способа», - сказал Муратов. По его словам, на журналистов издания уже было много покушений. Так он прокомментировал ситуацию с нападением на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Муратов собирается направлять часть сотрудников на учебу. «Официально заключим договор с МВД России, будем выписывать и покупать травматическое оружие, сдавать на него экзамены и другими средствами безопасности, про которые я не хочу говорить, тоже будем снабжать журналистов», — сказал он.

Как пишет РБК, подробнее он не стал рассказывать о мерах безопасности для сотрудников редакции.

23 октября на Фельгенгауэр напал мужчина с ножом. Ведущая радиостанции в момент нападения находилась на рабочем месте. После ранения ее доставили в НИИ им. Склифосовского. Нападавшим является гражданин России и Израиля Борис Гриц. По его словам, журналистка «телепатически изводила» его.