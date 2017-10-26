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В Киеве от направленного взрыва получил ранения депутат Радикальной партии

Ведомости
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Украинский народный депутат от Радикальной партии, первый зампред парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Игорь Мосийчук был ранен в результате взрыва, сообщила на его странице в Facebook его пресс-служба. Через какое-то время аккаунт стал недоступен. «Направленный взрыв» произошел, когда Мосийчук выходил из здания телеканала «Эспрессо», цитирует сообщение портал 112.ua.

Подробности инцидента сообщила в своем Facebook начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик. По ее информации от взрыва пострадало пять человек, но один из них по дороге в больницу скончался. По предварительным данным телеканала «Эспрессо», это был охранник Мосийчука. Также известно, что в числе пострадавших оказался политолог Виталий Бала и двое прохожих.

Сотрудники телеканала со ссылкой на свидетелей утверждают, что взрывное устройство находилось в припаркованном поблизости мопеде или рядом с ним. Пресс-секретарь Мосийчука Анна Сеник настаивает, что взорвался припаркованный у входа в здание телеканала автомобиль. «Свидетели сказали, что машина была припаркована перед тем, как он приехал на телеканал, стояла все время его эфира. Взрыв произошел ровно в тот момент, когда он вышел на лестницу», - заявила Сеник.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк назвал случившееся терактом, заявив, на своей странице в Facebook о передаче расследования в СБУ. По его данным, устройство было взорвано дистанционно. В интервью телеканалу «112 Украина» он заявил, что, по его мнению, речь идет о покушении на жизнь государственного деятеля. «В этой ситуации, учитывая деятельность Игоря Мосийчука, нельзя исключать и то, что этот теракт могли совершить российские спецслужбы», - сказал он.

В отношении Мосийчука в России Главное следственное управление СКР еще в 2014 г. возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

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Финансы
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Экспобанк договорился о покупке «Япы Креди Банк Москва»

Ведомости
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Российский Экспобанк подписал соглашение с турецким Yapi ve Kredi Bankasi A. S. о покупке 100% акций АО «АКБ «Япы Креди Банк Москва». Сделку планируется закрыть до конца 2017 г. после получения необходимых согласований ЦБ, говорится в сообщении банка.

Япы Креди Банк Москва получил лицензию Банка России регулятора в 1993 г., до этого с 1988 г. работал на российском рынке в качестве представительства. Он сосредоточен на кредитовании корпоративных клиентов, главным образом турецких компаний, работающих в России. Прибыль банка по итогам 2016 г. по РСБУ составила 253,9 млн руб.

«Мы планируем сохранить высокий уровень сервиса и хотим усилить свою компетенцию по сопровождению иностранных клиентов.», - приводятся в сообщении слова члена совета директоров Экспобанка, Кирилла Нифонтова.

Для Экспобанка это уже седьмая междуная сделка. Ранее он приобрел ЗАО «Королевский Банк Шотландии» в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахскую дочку Royal Bank of Scotland (RBS), а также дочерний «Барклайс Банк» у Barclays из Великобритании, Marfin Bank A. D. Beograd из Сербии у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s., WestLB Vostok у WestLB AG и FB-Leasing у VR Leasing AG из Германии.

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Политика
Новости

Главный редактор «Новой газеты» планирует выдать сотрудникам травматику

Ведомости
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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил усилить безопасность своих журналистов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он принял такое решение, так как не видит защиты журналистов со стороны государства. «Видимо, поскольку я отвечаю за наших сотрудников (может быть, я пожалею о том, что сейчас скажу, но я уже решил сказать об этом, готовясь к эфиру), буду вооружать редакцию. У меня не остается другого способа», - сказал Муратов. По его словам, на журналистов издания уже было много покушений. Так он прокомментировал ситуацию с нападением на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Муратов собирается направлять часть сотрудников на учебу. «Официально заключим договор с МВД России, будем выписывать и покупать травматическое оружие, сдавать на него экзамены и другими средствами безопасности, про которые я не хочу говорить, тоже будем снабжать журналистов», — сказал он.

Как пишет РБК, подробнее он не стал рассказывать о мерах безопасности для сотрудников редакции.

23 октября на Фельгенгауэр напал мужчина с ножом. Ведущая радиостанции в момент нападения находилась на рабочем месте. После ранения ее доставили в НИИ им. Склифосовского. Нападавшим является гражданин России и Израиля Борис Гриц. По его словам, журналистка «телепатически изводила» его.

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Политика
Новости

Адвокат заявил об освобождении одного из лидеров меджлиса

РИА Новости/Ведомости
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Замруководителя меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России) Ильми Умеров, который был осужден в Крыму, освобожден и собирается в Турцию. Об этом рассказал в среду адвокат Марк Фейгин.

По его словам, почему именно он был освобожден, а также почему собирается лететь в Турцию, ему неизвестно.

Второй руководитель меджлиса - Ахтем Чийгоз также был освобожден и вместе с Умеровым летит в Турцию.

В конце сентября суд в Крыму приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения по обвинению в «публичных призывах, направленных на изменение территориальной целостности России», сделанных им в эфире украинского телевидения в марте 2016 г. Чийгоз был осужден на восемь лет по делу о массовых беспорядках у здания крымского парламента в феврале 2014 г.

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Экономика
Новости

Путин пообещал обратиться в Генпрокуратуру и СКР из-за задержек зарплат‍ в стране

РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин пообещал обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет для того, чтобы они разобрались с долгами по зарплате в России, передает «РИА Новости».

Во время совещания с членами кабинета министров президент посетовал, что примерно 60 000 граждан России вовремя не платят зарплату. «Задолженность - свыше 3 млрд руб., там почти три с половиной», — уточнил он, обращаясь к главе Минтруда Максиму Топилину.

Тот в свою очередь уточнил, что суммарно долги по зарплате в стране оцениваются в 3,387 млрд руб., максимальным данный показатель был в мае этого года - 3,8 млрд руб. В 2016 г. долги по зарплате были на уровне 4,5-4,8 млрд руб. «Мы плавно задолженность снижаем... но эта проблема остается достаточно острой», - отметил Топилин. По его словам, рассматривает каждый конкретный случай, «что называется, в ручном режиме».

Топилин также уточнил, что 3 млрд — это долг, зафиксированный Росстатом на основании отчетности работодателей, а между отчетными датами долги возникают на многих российских предприятиях. За прошедшие 9 месяцев текущего года было погашено не менее 15 млрд руб. задолженности.

«В сельском хозяйстве задолженность - 6%, а в добывающих отраслях - 19%. Там что - денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум невнимательном отношении к людям», - сказал Путин Топилину.

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Политика
Новости

Неизвестные расстреляли полицейских в Ессентуках

ТАСС
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Двое мужчин в Ессентуках расстреляли полицейских патрульно-постовой службы. Сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительных мужчин для проверки документов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ставропольскому краю.

Двое полицейских получили ранения, один из нападавших был убит во время перестрелки, другой - скрылся. «На маршруте патрулирования для проверки документов были остановлены двое граждан, которые открыли по полицейским огонь», - сообщили в пресс-службе. Раненые были доставлены в больницу.

После ЧП полиция Ессентуков переведена на усиленный режим работы. Принимаются меры для розыска сбежавшего преступника. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

28 августа на посту ДПС Краснодара было совершено нападение на полицейских, остановивших для проверки автомобиль Toyota Camry. В салоне машины были трое мужчин. Во время проверки документов в помещении поста один из них напал на полицейского, после чего попытался скрыться. Пассажиры автомобиля также пытались сбежать. Позже все трое были задержаны.

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Политика
Новости

Испания подтвердила решение о выдаче США обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Интерфакс
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Национальная судебная палата Испании подтвердила решение о выдаче США российского программиста Станислава Лисова, который обвиняется американскими властями в кибермошенничестве на сумму $855 000. Об этом сообщил в среду его адвокат Олег Губарев.

Адвокат напомнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство Испании. Он добавил, что защита собирается обратиться в Конституционный суд Испании, «а после исчерпания средств судебной защиты в этой стране - в Европейский суд по правам человека».

В январе текущего года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский гражданин Станислав Лисов был задержан в Барселоне по обвинению со стороны США в кибермошенничестве.

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Политика
Новости

Минюст Украины подал в ЕСПЧ новый иск против России

ТАСС/Ведомости
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Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России по событиям в Донбассе в 2014 г. Об этом рассказал в среду министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne, пишет ТАСС.

«По второму делу, о событиях в Донбассе в 2014 г., мы несколько дней назад подали большую юридическую позицию. Это была обязанность Украины как истца. Она содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов», - указал он.

Министр добавил, что «у России нет фактически никаких аргументов, которые могут это опровергнуть».

25 сентября стало известно, что Украина находится на финальной стадии подготовки большого иска против России из-за событий на юго-востоке Украины. Как говорил тогда Петренко, многие материалы по иску будут после ЕСПЧ отправлены в международный суд в ООН.

За последние три года Украина уже подала пять исков в ЕСПЧ против России, по два - с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один - с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. Российская сторона отрицает все обвинения Украины и называет их неприемлемыми, указывая, что не является стороной конфликта в Донбассе.

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Политика
Новости

Собчак рассказала о решающем разговоре с Малашенко перед пресс-конференцией

РИА Новости
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как ей пришла в голову мысль позвать в избирательный штаб сооснователя НТВ Игоря Малашенко. По ее словам, к такому решению ее подтолкнул пост в соцсетях журналистки Божены Рынски, являющейся гражданской женой Малашенко.

После того как Собчак объявила о своем желании участвовать в президентской гонке в 2018 г., Рынска разместила несколько постов в соцсетях с критикой действий Собчак. Она также прокомментировала решение Малашенко возглавить штаб Собчак, отметив, что шокирована.

«Я посмотрела и подумала: Игорь Малашенко, это же прекрасная кандидатура на начальника штаба, – а я как раз искала последнего человека, которого у меня не было в команде... прекрасный кандидат – выборы Ельцина, первая настоящая независимая НТВ, замечательная кандидатура», – прокомментировала собственное решение Собчак в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». По ее словам, она сама думала возглавить штаб, но потом изменила решение.

Телеведущая поблагодарила Рынску. «Она мне в каком-то смысле подсказала правильную кандидатуру на этот пост», — сказала Собчак, добавив, что уже утром следующего дня встретилась с Малашенко. До этого момента телеведущая не обсуждала с ним возможность стать главой ее предвыборного штаба.

Собчак рассказала, что встреча с Малашенко происходила в семь часов утра. Около двух часов она рассказывала ему о своих планах. «Он согласился, мы ударили по рукам и сразу из этого кафе поехали на пресс-конференцию», – сказала она. По ее словам, Малашенко – талантливый, креативный человек. Собчак также выразила надежду, что личная жизнь Рынски не коснется ее предвыборного штаба. «Божена – девушка эмоциональная, поэтому ей простительны такие высказывания», – заключила Собчак.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Экономика
Новости

Анонс «Ведомостей» на 26 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

богатые россияне перебираются за границу;

люксовый рынок пересматривает стратегию развития из-за миллениалов;

россияне продвинутее европейцев в пользовании банковскими технологиями (приложение «Ведомости &»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Виктор Луис задумал построить первый в США модный конгломерат вроде LVMH и Kering

и статью на полосе «Комментарии»: почему валютный контроль стал рудиментом.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Политика
Новости

ТАСС: дело о смерти Марьянова отдадут следователям по особо важным делам

ТАСС
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Расследованием уголовного дела, возбужденного после смерти артиста Дмитрия Марьянова, будут заниматься следователи по особо важным делам управления Следственного комитета Московской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело по факту смерти Марьянова передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Московской области», - уточнил он.

Ранее стало известно, что СКР изучает две основные версии смерти Марьянова - несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание медицинских услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Марьянов 15 октября умер в возрасте 47 лет. На момент смерти он находился в Лобне. Актера после потери сознания пытались отвезти в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Памяти актера Дмитрия Марьянова

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Авто
Новости

«Дочка» Daimler опередила Tesla с презентацией электрогрузовика

Интерфакс
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Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) - японская «дочка» Daimler AG, которой принадлежит бренд Mercedes-Benz, - в среду представила первый в мире полностью электрический «дальнобойный» тягач на автосалоне в Токио.

23-тонный электрогрузовик E-FUSO Vision One способен проехать до 350 км без подзарядки и перевозить до 11 т груза, то есть, как утверждает Daimler в презентации, всего на две тонны меньше, чем аналогичные машины с дизельными двигателями. Емкость блока аккумуляторных батарей - 300 кВт/ч.

Таким образом, Fuso и Daimler опередили американскую Tesla, которая планировала представить собственный электрогрузовик Semi 26 октября, но затем снова отложила презентацию - до 16 ноября. Дальность пробега без подзарядки планируется от 320 до 480 км.

Cерийное производство E-FUSO Vision One должно начаться в течение четырех лет. Daimler ориентируется на рынки Японии, США и Европы, рассчитывая, что экономичные и «чистые» электрогрузовики смогут заменить традиционные средства перемещения товаров в городской черте.

Fuso уже выпускает фургоны eCanter, проезжающие на одной зарядке до 120 км. Их начали использовать логистические и курьерские компании в Японии и США. По данным компании, такой фургон экономит по сравнению с дизельным порядка 1000 евро на 10 000 км.

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