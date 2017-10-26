Угрозы взрывов в семи столичных кинотеатрах оказались ложными

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В Киеве от направленного взрыва получил ранения депутат Радикальной партии

Украинский народный депутат от Радикальной партии, первый зампред парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Игорь Мосийчук был ранен в результате взрыва, сообщила на его странице в Facebook его пресс-служба. Через какое-то время аккаунт стал недоступен. «Направленный взрыв» произошел, когда Мосийчук выходил из здания телеканала «Эспрессо», цитирует сообщение портал 112.ua.

Подробности инцидента сообщила в своем Facebook начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик. По ее информации от взрыва пострадало пять человек, но один из них по дороге в больницу скончался. По предварительным данным телеканала «Эспрессо», это был охранник Мосийчука. Также известно, что в числе пострадавших оказался политолог Виталий Бала и двое прохожих.

Сотрудники телеканала со ссылкой на свидетелей утверждают, что взрывное устройство находилось в припаркованном поблизости мопеде или рядом с ним. Пресс-секретарь Мосийчука Анна Сеник настаивает, что взорвался припаркованный у входа в здание телеканала автомобиль. «Свидетели сказали, что машина была припаркована перед тем, как он приехал на телеканал, стояла все время его эфира. Взрыв произошел ровно в тот момент, когда он вышел на лестницу», - заявила Сеник.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк назвал случившееся терактом, заявив, на своей странице в Facebook о передаче расследования в СБУ. По его данным, устройство было взорвано дистанционно. В интервью телеканалу «112 Украина» он заявил, что, по его мнению, речь идет о покушении на жизнь государственного деятеля. «В этой ситуации, учитывая деятельность Игоря Мосийчука, нельзя исключать и то, что этот теракт могли совершить российские спецслужбы», - сказал он.

В отношении Мосийчука в России Главное следственное управление СКР еще в 2014 г. возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).