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Трамп назвал «позорным» спонсирование Клинтон сбора досье против него

Президент США Дональд Трамп согласился с выводами The Washington Post об участии кандидата в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон, а также Национального демократического комитета в финансировании сбора досье против него. «Я называю это фальшивыми новостями. Это позорно. Это позорно», - сказал Трамп в интервью Fox News. Это действительно так – это очень грустный комментарий к политике в этой стране», - признал он. Речь идет о материалах, показывающих связи Трампа с Россией. Их сбор, по данным WP, вашингтонской политологической фирме Fusion GPS оплачивала юрфирма Perkins Coie, хозяин которой Марк Элиас был представителем предвыборного штаба Клинтон.

Трамп заявил, что сожалеет о том, что «они сделали с этим поддельным досье», а также о том, что «они заплатили огромную сумму денег». WP не конкретизировала, сколько именно было потрачено на сбор компромата. Отмечалось лишь, что штаб Клинтон выплатил Perkins Coie $5,6 млн с июня 2015 г. по декабрь 2016 г. в качестве компенсации за судебные издержки, а нацкомитет с ноября 2015 г. – $3,6 млн за юридические консультации.

По словам Трампа, изначально демократы отрицали какую-либо связь с документом. «Это очень интересно. Она (Клинтон) отрицала это (спонсирование сбора компромата). Ее собственные люди отрицали это. Все, и теперь они как бы разбегаются, пытаясь понять, что сказать, - сказал он.

Досье, впервые опубликованное изданием BuzzFeeed стало предметом расследования сенатского комитета по разведке.