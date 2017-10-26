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Порошенко по телефону поздравил лидеров крымскотатарского меджлиса с освобождением

Президент Украины Петр Порошенко по телефону поздравил с освобождением из заключения бывших лидеров меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в России) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Они были освобождены 25 октября и выехали в Турцию.

«Я очень счастлив, что моя договоренность с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (реализовалась. - Ред.), - цитирует Порошенко его пресс-служба. - Мы тогда не могли обнародовать эту договоренность. Но я проинформировал и Мустафу Агу, и наших партнеров о том, что мы в ближайшие дни этого ждем (освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. - Ред.). И, к счастью, это произошло». Послу Украины в Турции президент поручил обеспечить все формальности и в ближайшее время ждет Чийгоза и Умерова в Киеве.

9 октября о существовании таких договоренностей Анкары и Киева можно было узнать из заявлений президента Эрдогана на пресс-конференции в столице Украины. Тогда он ушел от ответа на вопрос журналистов, готова ли Турция присоединиться к антироссийским санкциям. Как сообщал УНИАН, Эрдоган тогда напомнил, что вопрос Крыма является для Анкары деликатным. По его словам, власти Турции пытаются помочь находящимся в заключении крымским татарам и надеются, что их усилия увенчаются результатом. Крымских татар он назвал братьями. «Мы следим за этой ситуацией, и позиция Турции относительно Крыма и вообще в этих вопросах как на национальном, так и международном уровнях известна. Мы не видим наших братьев отдельно от нас, и не видим их такими в будущем», - заявил президент Турции.

Верховный суд Крыма 11 сентября приговорил зампреда меджлиса Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии общего режима за организацию в феврале 2014 г. массовых беспорядков. Чийгоз был под арестом с января 2015 г. Умеров в конце сентября был приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности России за то, что в марте 2016 г. в эфире телеканала АТР призывал вернуть Крым Украине.

Осужденных Владимир Путин помиловал после письма муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева, заявил «Коммерсанту» депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он добавил, что помилование «невозможно» без «полного признания вины». Адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил изданию, что лидеры меджлиса не писали прошений о помиловании, однако с них сняли уголовное преследование в России. Зампред председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук рассказал «Коммерсанту», что освобождение осужденных - это результат договоренности между Путиным и Эрдоганом и для Москвы это не проявление слабости, а демонстрация отношения к стратегическому партнерству двух стран.