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Порошенко по телефону поздравил лидеров крымскотатарского меджлиса с освобождением

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко по телефону поздравил с освобождением из заключения бывших лидеров меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в России) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Они были освобождены 25 октября и выехали в Турцию.

«Я очень счастлив, что моя договоренность с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (реализовалась. - Ред.), - цитирует Порошенко его пресс-служба. - Мы тогда не могли обнародовать эту договоренность. Но я проинформировал и Мустафу Агу, и наших партнеров о том, что мы в ближайшие дни этого ждем (освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. - Ред.). И, к счастью, это произошло». Послу Украины в Турции президент поручил обеспечить все формальности и в ближайшее время ждет Чийгоза и Умерова в Киеве.

9 октября о существовании таких договоренностей Анкары и Киева можно было узнать из заявлений президента Эрдогана на пресс-конференции в столице Украины. Тогда он ушел от ответа на вопрос журналистов, готова ли Турция присоединиться к антироссийским санкциям. Как сообщал УНИАН, Эрдоган тогда напомнил, что вопрос Крыма является для Анкары деликатным. По его словам, власти Турции пытаются помочь находящимся в заключении крымским татарам и надеются, что их усилия увенчаются результатом. Крымских татар он назвал братьями. «Мы следим за этой ситуацией, и позиция Турции относительно Крыма и вообще в этих вопросах как на национальном, так и международном уровнях известна. Мы не видим наших братьев отдельно от нас, и не видим их такими в будущем», - заявил президент Турции.

Верховный суд Крыма 11 сентября приговорил зампреда меджлиса Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии общего режима за организацию в феврале 2014 г. массовых беспорядков. Чийгоз был под арестом с января 2015 г. Умеров в конце сентября был приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности России за то, что в марте 2016 г. в эфире телеканала АТР призывал вернуть Крым Украине.

Осужденных Владимир Путин помиловал после письма муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева, заявил «Коммерсанту» депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он добавил, что помилование «невозможно» без «полного признания вины». Адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил изданию, что лидеры меджлиса не писали прошений о помиловании, однако с них сняли уголовное преследование в России. Зампред председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук рассказал «Коммерсанту», что освобождение осужденных - это результат договоренности между Путиным и Эрдоганом и для Москвы это не проявление слабости, а демонстрация отношения к стратегическому партнерству двух стран.

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Экономика
Новости

РФПИ примет участие в строительстве саудовского «города будущего»

Интерфакс/Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с российскими и международными партнерами примет участие в создании города будущего Неом в Саудовской Аравии. Как передает «Интерфакс», это руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил на форуме «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде. Днем ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман представил план строительства футуристичного города, который должен помочь королевству стать страной XXI века. Как передает ТАСС, Дмитриев отметил, что РФПИ и партнеры готовы вложить в проект несколько миллиардов долларов.

Уже достигнуты договоренности, что РФПИ станет не только соинвестором проекта, но и будет привлекать в Неом ведущие российские высокотехнологичные компании, которые занимаются солнечной энергетикой, здравоохранением и образованием, искусственным интеллектом, высокоскоростным транспортом (в том числе Hyperloop) и портовой инфраструктурой для перевалки сельскохозяйственной продукции, сообщил Дмитриев. Он отметил амбициозность проекта, который объединит в себе «применение новых технологий из совершенно разных сфер - от возобновляемой энергетики и передовой транспортной и портовой инфраструктуры до технологий искусственного интеллекта». «РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Неом ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока»», - сказал он.

Неом построят на побережье Красного моря, недалеко от границ с Иорданией и Египтом. Предполагается, что его площадь будет превышать 25 000 кв. км, а стоимость проекта составит $500 млрд. Его должны финансировать суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и частные инвесторы. Руководить проектом будет Клаус Кляйнфельд, бывший гендиректор Alcoa, а до этого – Siemens.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Совфеде сообщили о создании базы ВМФ на Курильских островах

Интерфакс/Ведомости
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Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что решение о создании базы Военно-морского флота на Курильских островах принято. «Решение принято. Оно в стадии реализации», — сказал сенатор. По его словам, в данный момент «идут организационные вопросы».

Год назад сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Говорилось о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром.

Весной министр обороны Японии Томоми Инада выразила протест министру обороны России Сергею Шойгу в связи с размещением российской дивизии на южных Курильских островах и дислоцирования там ракет класса «земля – корабль».

Политика
Новости

Суд продлил арест бывшему губернатору Сахалина Хорошавину

Интерфакс
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Южно-Сахалинский городской суд на три месяца продлил арест бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину и другим фигуристам дела. «Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Хорошавина, Карепкина и Икрамова еще на три месяца — до 9 февраля. Мы будем обжаловать это решение», — сообщила адвокат экс-губернатора Ольга Артюхова. Также продлен домашний арест бывшему министру сельского хозяйства региона Николаю Борисову.

По словам адвоката, у обвинения нет доказательств необходимости продления меры пресечения. «Мы требуем перевести наших подзащитных под домашний арест», — пояснила Артюхова. Она также заявила, что состояние здоровья Хорошавина существенно ухудшилось, высокое давление держится.

Срок ареста экс-губернатора истекал 7 ноября. 6 марта Южно-Сахалинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела. Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов обвиняются по ч. 5 и 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.

Политика
Новости

В США Россию назвали крупнейшим экспортером боевиков ИГ

Ведомости
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Россия стала крупнейшим поставщиком боевиков в ряды «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), говорится в докладе вашингтонской консалтинговой компании Soufan Group. Как передает Fox News, с 2015 г. число боевиков из России в отрядах ЕГ выросло с 2400 до 3417. Количество выходцев из Туниса за тот же период снизилось с 6000 до 2920, подсчитали аналитики группы. В целом, по их данным, с 2015 г. число иностранцев в рядах ИГ в Ираке и Сирии выросло.

Fox News напомнил о давних опасениях российских спецслужб в связи с угрозой, которая может исходить от повоевавших за ИГ граждан России, которые могут захотеть вернуться на родину. Также телеканал напомнил о связанных с ИГ экстремистах на Северном Кавказе, на счету которых десятки убитых силовиков, и о предотвращенных российскими спецслужбами терактах ИГ в Москве и Петербурге. Ранее в руководстве России говорили, что операция в Сирии была начата, чтобы затем не допустить возвращения в Россию бывших игиловцев.

За два года число боевиков ИГ из Саудовской Аравии выросло с 2500 до 3244. Также в докладе упомянуты 3000 выходцев из Иордании и 1910 выходцев из Франции - по данным на 2017 г.

Вернулись в Россию с войны 400 сторонников ИГ, в Тунис и Саудовскую Аравию - по 800, считают в Soufan Group.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Исполнительным директором «Мегафона» назначен Геворк Вермишян

Ведомости
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Совет директоров «Мегафона» утвердил кандидатуру Геворка Вермишяна на должность исполнительного директора компании. Решение должно быть одобрено внеочередным общим собранием акционеров, которое запланировано на 30 ноября. Вермишян с 2011 г. занимал должность финансового директора «Мегафона».

Ранее три человека, знакомых с топ-менеджерами «Мегафона», рассказали «Ведомостям», что Вермишян может стать исполнительным директором компании. Пост исполнительного директора появился в «Мегафоне» в 2015 г., но с тех пор, как в октябре 2016 г. его покинул Евгений Чермашенцев, оставался вакантным.

«В зону ответственности исполнительного директора войдут: операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью дочерних и зависимых обществ», — говорится в пресс-релизе «Мегафона».

Временно исполняющим обязанности финансового директора «Мегафона» будет назначен Александр Барунин, в настоящее время являющийся руководителем по планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю.

Финансы
Новости

Главным кандидатом на роль специализированного банка для ОПК названа структура «Ростеха»

Ведомости
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Российская финансовая корпорация (РФК), на 100% принадлежащая «Рособоронэкспорту» и входящая в «Ростех», рассматривается в качестве основного варианта для создания специального банка для ОПК, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, близких к правительству и Кремлю. По их словам, этот вопрос регулярно обсуждается на совещаниях с участием помощника президента Андрея Белоусова, Минфина, ЦБ, а также Сбербанка и ВТБ.

Выработать схему работы специализированного банка для ОПК предполагается к концу года. Сама идея обсуждается с момента подписания президентом США Дональдом Трампом закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» в начале августа, допускающего введение санкций в отношении любого лица, которое осуществляет «существенные транзакции» с российскими военными. Лимиты по таким транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента подписания закона.

В РФК заверяют, что необходимые возможности для исполнения такой миссии у корпорации есть. В Минфине, «Ростехе» «Рособоронэкспорте», Сбербанке, ВТБ отказались от комментариев.

Общий объем госпрограммы вооружений на 2011–2020 гг. составляет 23 трлн руб. Для ее выполнения предприятия ОПК заимствуют средства у крупных госбанков — в первую очередь Сбербанка и ВТБ, для которых это увеличивает санкционные риски. «Они боятся применения секторальных санкций, которые скажутся на их собственных проектах и капитализации», - говорит собеседник в аппарате правительства. «На прямые вливания в ОПК бюджет просто не рассчитан», - поясняет собеседник издания.

В качестве альтернативных кандидатов на роль специализированного банка для ОПК рассматриваются дочерний Внешэкономбанку Связь-банк и также подконтрольный «Ростеху» Новикомбанк. Против первого выступают в Минфине и ЦБ, о чем их представители написали и направили совместное письмо президенту России Владимиру Путину. «Выбор Связь-банка сразу подставил бы под новый санкционный удар Внешэкономбанк. Нельзя так рисковать госкорпорацией, у которой и так проблемы с реструктуризацией огромного внешнего долга», — объяснил источник.

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Политика
Новости

Пресс-секретарь Собчак считает слухами и шуткой сообщения о смене фамилии

Известия/Ведомости
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Новость о том, что Ксения Собчак планирует поменять фамилию незадолго до начала президентской кампании 2018 г., является «удивительным» и «остроумным» слухом, заявила пресс-секретарь телеведущей Ксения Чудинова. «Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: "Да, действительно, мы это обсуждали". Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка», — сказала Чудинова порталу iz.ru.

С предложением к Собчак о смене фамилии выступила Божена Рынска, написавшая об этом в своем блоге. Она предложила «официально заменить фамилию Собчак на Противвсех, чтобы Ксения Противвсех стояло в бюллетене», пишет портал «Дни.ру».

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказались комментировать информацию. В ЦИК пояснили, что смена ФИО не является основанием для отказа в регистрации кандидата на выборах; если ФИО двух и более кандидатов полностью совпадает, то для кандидата, менявшего данные в течение года, указываются прежние ФИО.

Ранее секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что заявление Ксении Собчак о том, что Крым по международному законодательству считается украинской территорией, не является основанием отказать ей в регистрации кандидатом в президенты России. Она уточнила, что само по себе никакое заявление не может стать поводом для отказа.

Политика
Новости

Выросло число жертв взрыва в Киеве

Ведомости
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В результате взрыва в Киеве в четверг вечером пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и еще четыре человека, двое раненых погибли. Как передает УНИАН, это сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. Взрыв расследует киевское управление СБУ.

«Украинской правде» Гитлянская уточнила, что погибли охранник депутата и проходивший мимо киевлянин 1981 г. р. Следствие рассматривает все версии преступления. Предварительно установлено, что неизвестные взорвали мопед там, где должен был пройти Мосийчук.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб охранник депутата, который прикрыл его собой. «Мне сообщили, что от тяжелых ранений, полученных в результате теракта, умерли двое полицейских: Руслан Кушнир - охранник Игоря Мосийчука и 36-летний Михаил Мормель, капитан полиции, жил в соседнем подъезде», - сообщил в Facebook депутат Рады Олег Ляшко. Его цитирует УНИАН.

Взрыв в Киеве произошел у редакции телеканала «Эспрессо», когда из здания после эфира выходили Мосийчук с охранником. Депутат был ранен, в больнице его прооперировали. Его пресс-служба распространила заявление, в котором он высказывает мнение, что заказчики покушения на него находятся в России.

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Политика
Новости

МВД подтвердило гибель охранника депутата Рады при взрыве в Киеве

Ведомости
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МВД Украины подтвердило гибель охранника депутата Верховной рады Игоря Мосийчука при взрыве в Киеве. «Охранник депутата, 30-летний сотрудник полка полиции особого назначения, погиб от полученных ранений», - цитирует УНИАН сообщение департамента информации министерства. В аккаунте Мосийчука в Facebook говорится, что он спас депутата ценой своей жизни.

Взрыв произошел в четверг вечером, когда депутат с охранником и политологом Виталием Балой выходили из студии телеканала «Эспрессо» на улице Мицкевича после эфира с участием Мосийчука. На улице взорвался мотоцикл или мотороллер, припаркованный через одну машину от автомобиля депутата. Охранник прикрыл депутата собой, рассказал ТСН водитель Мосийчука. Водитель повез Мосийчука в больницу, там у него обнаружили осколочные ранения бедра и живота.

Пресс-секретарь Мосийчука Анна Сеник утверждала, что взорвался припаркованный у входа в здание телеканала автомобиль. «Свидетели сказали, что машина была припаркована перед тем, как он приехал на телеканал, стояла все время его эфира. Взрыв произошел ровно в тот момент, когда он вышел на лестницу», - заявила она. Охранники редакции телеканала «Эспрессо» видели на мониторах, что взорвался мотороллер. За 20 минут до взрыва мотороллера не было на парковке у офиса, рассказала в эфире «Еспресо.TV» редактор Ирина Узлова со ссылкой на сотрудников, проходивших рядом.

После операции Мосийчук написал в Facebook, что пришел в себя и находится в реанимации. До того в его аккаунте появилось сообщение, что операция прошла успешно. Представители депутата также распространили заявление Мосийчука, в котором предполагается, что заказчики покушения - в России, а исполнители были местные.

Всего при взрывом задело пятерых, в том числе охранника, который погиб, самого депутата, политолога Балу. Расследует покушение киевское управление СБУ, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура Киева.

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Политика
Новости

Задержан подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Ессентуках

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Ессентуках, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Приметы предполагаемого участника преступления были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам. В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в городской отдел полиции», — приводятся слова Волк на сайте ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в среду вечером. Наряд патрульно-постовой службы остановил для проверки документов двоих граждан, которые открыли по полицейским стрельбу. Один из стрелявших был ликвидирован, второму удалось скрыться. В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения и были госпитализированы.

Политика
Новости

«Новая газета» рассказала о вымогательствах у убитогоп топ-менеджера «Роскосмоса»

Ведомости
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Убийство исполнительного директора корпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова в московском сизо № 5 «Водник» в марте 2017 г. дополняется новыми подробностями. Его супруга Валентина Ракитина сообщила в управление «М» ФСБ о фактах вымогательства, пишет «Новая газета».

Ракитина заявила, что в конце января 2017 г. супруг сообщил ей о переводе в камеру № 600 с более комфортными условиями содержания и попросил перевести ему 75 000 руб. на «Яндекс.Кошелек». Затем следовали просьбы о переводах от 75 000 до 300 000 руб. для поддержания благоприятных условий содержания. «Смотрящим» за камерой № 600 Евдокимов называл своего сокамерника Дениса (Дионисия), в прошлом влиятельного юриста со связями, в том числе в правоохранительных органах.

27 или 28 февраля Евдокимова попросил по WhatsApp собрать в течение двух дней 50 млн руб., поскольку «это решит все проблемы». Деньги были нужны на реструктуризацию уголовного дела с последующим изменением меры пресечения на домашний арест и прекращением дела за истечением срока давности. Ракитина выполнила все условия 2 марта.

13 марта Евдокимов снова сообщил через мессенджер, что его «переводят в место, где не будет ни переписки, ни телефонной связи, ничего», поскольку в дело вмешались сотрудники ФСБ. Они обнаружили у него средства связи и инициировали перевод в «Лефортово». Топ-менеджер ссылался на бумагу о переводе за подписью замначальника управления «П» СЭБ ФСБ Хотюна и пояснения Дениса (Дионисия) о том, что при расчете 50 млн руб. забыли заложить долю сотрудников управления «П», курировавших дело Евдокимова.

На следующий день после получения очередного транша Евдокимов прислал два письма. Первое: «Уничтожь все документы по месту последней парковки». Второе: «Машу взяли», рассказывает Ракитина, воспринявшая это как новость о неудачной передаче денег. Затем он звонил и говорил о вероятных обысках. На вопрос супруги о том, понимает ли он, что его сокамерник Денис (Дионисий) его обокрал, Евдокимов ответил утвердительно. Больше он на связь не выходил. На следующий день Ракитина узнала о гибели мужа.

Евдокимова нашли мертвым в туалете с ножевыми ранениями. По факту его гибели было возбуждено дело об убийстве. Позже в сизо сменился начальник.

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