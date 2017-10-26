Следователь допросил раненую журналистку «Эха Москвы»

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«Газпром» откроет счет в банке братьев Ротенбергов

Головная компания ПАО «Газпром» откроет счет в СМП Банке, основными акционерами которого являются Аркадий и Борис Ротенберги, сообщает «Интерфакс». Компания в начале октября раскрыла информацию о контракте с единственным поставщиком на «открытие банком клиенту банковского (расчетного) счета и осуществление расчетного и кассового обслуживания», напоминает агентство. Из документов закупки следовало, что это может быть расчетный счет/расчетные счета в валюте РФ и/или иностранной валюте. В рамках договора может быть открыто неограниченное количество счетов. Данные о поставщике и детали контракта до сих пор не раскрыты, подчеркивает «Интерфакс».

Начальник департамента 839 (казначейство) «Газпрома» Александр Душко рассказал, что это СМП банк. «Мы на самом деле ещё не открыли, но работаем», - конкретизировал он. «Газпром» ранее сотрудничал с группой СМП, но в зарубежных операциях. До 2014 г. у «Газпрома» был счет AS SMP Bank (Латвия), свидетельствует отчетность компании. Ротенберг также владеет компанией «Стройгазмонтаж», которая является крупнейшим строительным подрядчиком «Газпрома», напоминает агентство.

Душко отметил, что сейчас коммерческие банки дают «достаточно привлекательные ставки». «Если он экономически устойчив с точки зрения ЦБ, нормативов и нашей методики - мы для себя это делаем чтобы улучшить эффективность управления свободным денежным потоком», - прокомментировал руководитель казначейства «Газпрома».

«Если мы в каком-то банке открываем счёт, это не значит, что мы размещаем там средства в долгую, - добавил он. - Мы можем размещать как в овернайте, или до недели - не более. В банках, которые не имеют лимита, или банках с госучастием мы можем размещаться в долгую. Решение в каждом отдельном случае принимается отдельно. Не обязательно, что если в банке открыть счёт, то там могут быть средства. Надо отдать должное, что "Газпром" - это не финансовая структура, которая занимается непосредственно управлением и зарабатыванием на деньгах. Мы все-таки финансово-хозяйственная структура».

«У нас существует методика. Есть распоряжение ЦБ, по которому определен перечень банков, с которыми есть разрешение работать на территории российской федерации. Дальше есть реестры, списки банков, имеющих право открывать спецсчета - например, для оборонки, есть значимые для России банки (каждый месяц обновляется список). Исходя из этого, исходя из той методики, по которой мы определяемся некий рейтинг этого банка, мы определяем некий рейтинг банка. Мы смотрим, на сколько он устойчив, мы имеем возможность какие то свободные средства там размещать, работает ли этот банк с нашими партнёрами - подрядными организациями - принимается решение на финансовом комитете и в этом том или ином банке открывается счёт. Не так много банков, в которых у нас открыты счета», - объяснил Душко.

Был у «Газпрома» счет и в банке «Открытие». Компания, по словам Душко, рекомендовала дочерним структурам забрать оттуда средства и забрала до 3 млрд руб. еще до того, как проблемы банка были признаны официально, а по рынку только начинали ходить слухи. «В банке "Открытие" у нас был счёт. Вложений там нет. Счёт не используется. Мы ждём, когда Центробанк восстановит экономические показатели», - цитирует «Интерфакс».