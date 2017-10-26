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Политика
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Путин пообещал законопослушным гражданам минимум ограничений в интернете

Интерфакс/Ведомости
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Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Совбеза России, призвал повысить безопасность рунета, но не создавать барьеров для законопослушных пользователей.

«Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента интернета, - заявил президент. - При этом подчеркну: речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации».

Однако, продолжил Путин, как и в других демократических странах, Россия должна бороться с пропагандой радикальных идей в киберпространстве, оправданием терроризма, экстремизма и «решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества и отдельных граждан».

Президент поставил задачу усовершенствовать государственную систему борьбы с компьютерными атаками, улучшить взаимодействие ведомственных сегментов и усилить персональную ответственность руководителей за информационную безопасность.

Важная часть информационной безопасности России - импортозамещение, сказал Путин. «Важная задача - максимально снизить риски, связанные с объективной необходимостью использовать иностранные программы и телекоммуникационное оборудование. Нужно последовательно реализовывать проекты импортозамещения», - сказал президент на заседании Совбеза.

Президент России не раз высказывался за минимальные ограничения свободы интернета, всегда публично придерживаясь позиции, что они должны быть связаны исключительно с защитой интересов общества в целом. Летом он подписал федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), вступающий в силу с 1 января 2018 г. В соответствии со связанным законом правонарушения в отношении объектов КИИ караются строже, чем в отношении традиционных компьютерных систем: лишением свободы сроком до 10 лет.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФАС разрешила слияние AB InBev и Efes в России

Интерфакс
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ФАС предварительно одобрила слияние бизнеса пивоваренных компаний AB InBev и Anadolu Efes в России. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российской структуры AB InBev. Предполагается, что объединение может завершиться до середины 2018 г. До даты закрытия сделки AB InBev и Anadolu Efes продолжат работать как независимые бизнесы.

О слиянии бизнесов в России и на Украине компании сообщили в августе 2017 г. Ответ регуляторов Украины они рассчитывают получить в течение I квартала 2018 г. Параллельно стороны начали обоюдные правовые проверки всех бизнес-процессов и разработку плана интеграции с целью обеспечения наиболее плавного перехода к новой структуре бизнеса.

Объединенная компания будет называться AB InBev-Efes. В объединенном бизнесе будет работать единая управленческая команда под руководством Дмитрия Шпакова, президента АО «САН ИнБев» в России и на Украине. AB InBev и Efes будут иметь равное представительство в совете директоров.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Путин рассказал о кибервойсках в некоторых странах

Интерфакс/Ведомости
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Некоторые государства для решения геополитических задач создают кибервойска, заявил в Совете безопасности России президент Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс». На этом заседании президент призвал повысить безопасность рунета, но не создавать при этом барьеров для законопослушных пользователей.

По данным Путина, в некоторых странах информационные технологии уже фактически поставлены на военную службу, формируются «свои кибервойска», а информационное поле активно используется для ослабления конкурентов и продвижения экономических и политических интересов этих стран, «в том числе в качестве фактора так называемой "мягкой силы"». Он предупредил, что вторжение извне в электронные системы в сфере обороны и госуправления, жизнеобеспечивающей инфраструктуры, финансов, СМИ, утечка электронных документов «могут обернуться самыми тяжелыми последствиями» - «негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб».

В середине 2017 г. из-за эпидемии вируса WannaCry пострадали информационные ресурсы в 150 странах мира, в том числе в России, напомнил президент. В мае 2017 г. вирус-шифровальщик WannaCry атаковал 200 000 компьютеров . Тогда исследователи пришли к выводу, что за атакой стоят северокорейские хакеры из Lazarus. Затем 27 июня вирус Petya (NotPetya и ExPetr) проник в 12 500 компьютеров в 65 странах. Атаку NotPetya исследователи связывали с группой BlackEnergy. 24 октября шифровальщик BadRabbit атаковал сайты «Интерфакса», «Аргументов недели», «Фонтанки», а также объектов инфраструктуры Украины и некоторые цели в Турции и Германии.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 октября 2017 года

Ведомости
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Политика

Парламент Каталонии в четверг обсудит, как ответить на решение Мадрида взять власть в регионе под свой контроль. Возможно, регион в одностороннем порядке провозгласит независимость читать на FT.com

Китай незаметно стремится увеличить свое влияние в мире с помощью мягкой силы. Отвечает за это специальный департамент коммунистической партии читать на FT.com

Экономика

Даже если ЕЦБ начнет постепенно сворачивать программу денежного стимулирования, это может разочаровать как северные, так и южные страны еврозоны. Но по разным причинам. Северные страны уже ждут повышения процентных ставок, а южные опасаются укрепления евро читать на WSJ.com

ЕЦБ с января сократит покупку активов до 30 млрд евро в месяц, но продлит программу денежного стимулирования минимум до сентября 2018 г. читать на FT.com

Венесуэльской госкомпании PDVSA через несколько дней предстоит выплатить более $2 млрд по облигациям. Если она не сделает платежи вовремя, это может привести к дефолту Венесуэлы читать на WSJ.com читать на FT.com

После съезда коммунистической партии Китай хочет уделять меньше внимания темпам экономического роста. Но это не означает, что Пекин полностью откажется от количественных целей, заявил Ян Вэйминь, главный экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина читать на WSJ.comчитать на FT.com

Миллиардеры в мире становятся богаче, старше и все больше инвестируют в спорт, свидетельствует доклад UBS читать на WSJ.com

Республиканцы планируют скоро представить законопроект, ужесточающий контроль над иностранными инвестициями. Особенно власти США обеспокоены сделками китайских инвесторов в технологическом секторе читать на WSJ.com

Крупный план

Технологический прогресс в горнодобывающей отрасли должен придать толчок российской экономике. Эта отрасль и шахтерские городки демонстрируют, насколько сильно экономика страны по-прежнему связана с советским прошлым читать на FT.com

Интервью

Президент Cadillac Йохан де Найсен в интервью WSJ рассказал о плане по возвращению привлекательности бренда читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Саудовская Аравия и Россия хотят продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2018 г., говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Фондовая биржа Саудовской Аравии хочет быть «эксклюзивной» площадкой для IPO Saudi Aramco. На проведение листинга, если он будет двойным, также претендуют биржи Лондона и Нью-Йорка читать на FT.com

Нефтяные гиганты уделяют все больше внимания безубыточности. Она позволяет им продолжать платить дивиденды при том, что цены на нефть стабилизировались на уровне $50-$60 за баррель читать на WSJ.com

Аргентинская госкомпания YPF планирует инвестировать более $30 млрд в следующие пять лет, чтобы увеличить добычу нефти и газа, в том числе из сланцевых месторождений читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Прибыль Deutsche Bank в III квартале выросла более чем в два раза, превзойдя прогнозы аналитиков. Но выручка банка, в том числе от торговли ценными бумагами, резко снизилась читать на WSJ.com читать на FT.com

Акции Barclays подешевели более чем на 6% в четверг утром из-за сильного снижения выручки от торговли облигациями и валютой читать на WSJ.com читать на FT.com

Многие инвесторы при выборе взаимных фондов ориентируются на рейтинги, которые им присваивает Morningstar. Как обнаружила WSJ, имеющие наивысший рейтинг фонды привлекают большую часть средств инвесторов, хотя их результаты ухудшились после присвоения рейтинга. Morningstar утверждает, что инвесторы не должны пытаться прогнозировать результаты фондов по их рейтингу читать на WSJ.com

Налоги иностранных банков принесли 17 млрд фунтов в бюджет Великобритании в прошлом финансовом году. Поэтому есть беспокойство, что страна потеряет много денег из-за Brexit, если они переместят свои операции за рубеж читать на FT.com

Профессиональные инвесторы внимательно анализируют слова представителей компаний. Они пытаются распознавать в них сигналы, которые могут помочь принять правильные инвестиционные решения читать на FT.com

Технологии

В четверг свои финансовые отчеты должны представить сразу несколько крупнейших технологических компаний - Alphabet, Microsoft и Amazon. Инвесторы следят за этими компаниями очень внимательно читать на WSJ.com

SAP первой из западных компаний призналась американским властям, что заплатила $6,7 млн компании, связанной с влиятельной в ЮАР семьей Гупта, чтобы обеспечить себе контракты. Она могла нарушить антикоррупционное законодательство США читать на WSJ.com

Twitter заявила, что завышала число пользователей последние три года. При этом она отчиталась о небольшом росте числа пользователей в III квартале читать на WSJ.com

Twitter и Snapchat борются за звание второй по величине социальной сети после Facebook. Но сравнивать их сложно, так как они оценивают число своих пользователей разными способами читать на WSJ.com

Google и Cisco заключили партнерское соглашение, чтобы их корпоративным клиентам было легче разрабатывать облачные технологии читать на WSJ.com

Технологии, помогающие людям с ограниченными возможностями, становятся все более распространенными читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon представила систему Amazon Key, позволяющую курьерам доставлять заказы прямо домой клиентам, когда те отсутствуют. Хотя эксперты сомневаются, что люди готовы впускать в свои дома незнакомцев читать на WSJ.com читать на FT.com

Прибыль AB InBev в III квартале выросла на 14% несмотря на снижение продаж в США во время ураганов в Техасе и Флориде читать на WSJ.com

Nike на встрече с инвесторами в среду подтвердила, что намерена увеличить выручку до $50 млрд к 2020 г. Также компания заявила, что прекратит сотрудничать с посредственными ритейлерами читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

За последний год стало известно о многих случаях сексуальных домогательств на работе. Обычно женщины молчат об этом, переживая о последствиях для своей карьеры, и часто меняют работу, но некоторым удается добиться справедливости читать на FT.com

Трое человек подали в суд на Uber, обвиняя компанию в том, что она недоплачивает женщинам и представителям меньшинств читать на WSJ.com

В США молодые люди охотнее говорят о своей зарплате с друзьями и коллегами, чем люди более старшего поколения. Поэтому работодатели делают свою политику оплаты труда более прозрачной читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Финансы
Новости

ЕЦБ объявил о сокращении денежного стимулирования

Ведомости
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что с января вдвое сократит покупку активов, до 30 млрд евро в месяц. Программа денежного стимулирования будет продолжаться до сентября 2018 г. В случае необходимости ЕЦБ может ее продлить.

Также по итогам заседания в четверг ЕЦБ решил не менять процентные ставки. Основная ставка по операциям рефинансирования осталась на нулевом уровне, ставка по депозитам - минус 0,4%, а ставка по маржинальным кредитам – 0,25%. ЕЦБ ожидает, что процентные ставки будут оставаться на нынешнем уровне продолжительное время и после завершения программы покупки активов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Структуры «Газпрома» успели забрать из «Открытия» 3 млрд рублей

Интерфакс
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Группа «Газпрома» забрала из банка «Открытие» до 3 млрд руб. еще до официального признания проблем банка. Это «Интерфаксу» рассказал начальник департамента 839 (казначейство) «Газпрома» Александр Душко.

По его словам, у «Газпрома» в банке был счет, вложений там нет, счет сейчас не используется и ни разу не использовался. Компания ждет, когда Банк России восстановит экономические показатели санируемого банка.

Счет в «Открытии» «Газпром» открыл около года назад, оценив «достаточно интересные ставки». «Но мы им не пользовались в силу того, что было понижение ставки ЦБ - появились интересные условия банков, в которых у нас были ранее открыты счета, и мы пользовались теми банками, которые есть», - рассказал менеджер.

Забрать деньги из «Открытия» дочерним структурам «Газпром» предложил еще «до публикаций». «Мы же мониторим ситуацию, и мы же знали, что есть определенные сложности. Когда только по рынку пошли те или иные слухи, мы начали внимательно смотреть. И на финансовом комитете приняли решение предложить всем нашим дочерним структурам закрыть все счета и забрать остатки. Там было немного. Когда мы принимали решение, там было до 3 млрд руб. Много мелких, дочерних, внучатых предприятий, «Востокгазпром», - цитирует «Интерфакс».

Комментируя просьбы временной администрации «Открытия» к крупным клиентам банка оставить средства на счетах, Душко отметил: «Просить могут, но каждая бизнес-структура принимает для себя решение самостоятельно. Мы приняли решение - когда поднимутся экономические показатели. У нас просто методологически так определено. Мы на финансовый комитет выносим только тот банк, у которого есть определенные нормативы, которые нас устраивают. После этого принимается коллегиальное решение, что мы можем размещаться».

По словам Душко, существует не так много банков, в которых открыты счета «Газпрома». Он напомнил, что у компании есть методика для размещения денег. «Есть распоряжение ЦБ, по которому определен перечень банков, с которыми есть разрешение работать на территории Российской Федерации. Дальше есть реестры, списки банков, имеющих право открывать спецсчета - например, для оборонки, есть значимые для РФ банки (каждый месяц обновляется список). Исходя из той методики, по которой мы определяем некий рейтинг этого банка. Мы смотрим, насколько он устойчив, мы имеем возможность какие-то свободные средства там размещать, работает ли этот банк с нашими партнёрами - подрядными организациями - принимается решение на финансовом комитете и в том или ином банке открывается счёт», - объяснил руководитель казначейства «Газпрома».

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Власти хотят ограничить высоту частных жилых домов в России 20 метрами

Интерфакс/Ведомости
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Правительство РФ предложило ограничить высоту индивидуальных жилых домов 20 метрами и тремя этажами, сообщил журналистам по итогам заседания кабмина министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, передает «Интерфакс».

Он отметил, что такая мера нужна для того, чтобы под видом ИЖС недобросовестные застройщики не возводили высотные жилые дома, привлекая для этого средства дольщиков.

«У нас этим законом устанавливаются единые требования к параметрам и строительству объектов ИЖС. Его предлагается определить как отдельно стоящий дом, с количеством надземных этажей не больше трех и высотой не более 20 м, не состоящий из квартир или блок-секций», — сказал министр (цитата по «Интерфакс»).

Он добавил, что если гражданин решил построить дом площадью менее 500 кв. м, ему достаточно уведомить об этом местную администрацию, а затем сообщить об окончании работ. Если же площадь объекта будет превышать 500 «квадратов», потребуется оформлять проектную документацию, проводить экспертизу и другие процедуры, предусмотренные для объектов капитального строительства.

Кроме того, губернаторов в регионах со следующего года могут обязать лично подписывать заключения о соответствии (ЗОС) построенных объектов требованиям техрегламентов и проектной документации, поскольку одной из причин появления обманутых дольщиков в регионах является ненадлежащий контроль за стройками со стороны местных властей, передает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Минстроя.

Технологии
Новости

У вирусов-шифровальщиков BadRabbit и NotPetya нашли общих авторов

Ведомости
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Авторами вируса-шифровальщика BadRabbit оказались те же хакеры, что стояли за летней эпидемией вируса NotPetya, говорится в исследовании компании Group-IB. По наблюдениям компании, код BadRabbit создавался из исходных кодов NotPetya.

От BadRabbit на этой неделе пострадали российские СМИ, украинские объекты инфраструктуры (киевский метрополитен и аэропорт Одессы). По данным антивирусной компании Eset, большинство заражений пришлись на Россию и Украину, но затронуты также Турция, Болгария и некоторые другие страны.

Эпидемия Petya началась 27 июня. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, где не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал $300 за расшифровку. Но как коммерческий проект он не сложился, заработав почти за полтора месяца лишь $18 000. Но урон нанес несопоставимо больший. Одна из его жертв – датский логистический гигант Moller-Maersk оценил недополученную выручку от кибератаки в $200–300 млн.

BadRabbit же пытается замаскироваться под обычную криминальную группу, пишет Group-IB. Petya содержал лишь один кошелек для перевода выкупа, что позволяло предположить, что основная задача хакеров – саботаж, а вот BadRabbit генерирует для каждого компьютера уникальные ключ и кошелек.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков не смог ответить на вопрос о помиловании лидеров меджлиса

Интерфакс/Ведомости
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о помиловании президентом России осужденных лидеров меджлиса крымско-татарского народа (запрещен в России). Это сообщает «Интерфакс». Об освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова стало известно 25 октября, 26 октября это подтвердила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко сообщил, что освобождение Чийгоза и Умерова стало возможным благодаря посредничеству президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры меджлиса из Крыма были отправлены в Турцию, в Киеве их ждут вечером 26 октября.

Президент Владимир Путин помиловал осужденных после письма муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева, говорил «Коммерсанту» депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он добавил, что помилование «невозможно» без «полного признания вины». Адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил изданию, что лидеры меджлиса не писали прошений о помиловании, однако с них сняли уголовное преследование в России. Зампред председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук рассказал «Коммерсанту», что освобождение осужденных - это результат договоренности между Путиным и Эрдоганом.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР подтвердил задержание Софьи Апфельбаум по делу «Седьмой студии»

Ведомости
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Следственный комитет России подтвердил задержание директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Ранее она занимала должность директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России.

По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с режиссером, в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с «Седьмой студией» «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.».

В пресс-релизе СКР отмечается, что вина Апфельбаум подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами.

В ближайшее время ей предъявят обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и будет рассмотрен вопрос об избрании ей меры пресечения.

Политика
Новости

МИД передал посольству США ноту протеста из-за вывоза архива генконсульства

ТАСС/Ведомости
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Москва направила в посольство США ноту протеста из-за вывоза архивов российского генконсульства в Сан-Франциско. Как передает ТАСС, это заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что эти заявления были продублированы в Вашингтоне. «Подобные действия американцев явно нарушают Консульскую конвенцию между СССР и США от 1 июня 1964 г. (статья 17: "Консульские архивы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения")», - сказала она.

Генконсульство в Сан-Франциско было закрыто со 2 сентября, в начале октября МИД заявил о захвате здания. 11 октября со здания закрытого генконсульства исчезли флаги. Российское посольство сообщило, что их сорвали и украли американские власти. В Вашингтоне отметили, что флаги с «бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско» были «почтительно опущены и благополучно хранятся в каждом из зданий». 25 октября замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что флаги дипмиссии вернули.

Судьба архивов оставалась отдельным предметом для беспокойства Москвы. Ранее Захарова говорила, что американцы не только посягнули на флаги, но и не скрывали, что «порылись в документах, которые остались в генконсульстве». 24 октября посольство России в США заявило, что дипломатам так и не позволили собрать архивы генконсульства и вывезти их. Вместо этого американцы сами упаковали архив, вывезли в Вашингтон и там передали посольству.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Минстрой рассказал об этапах отказа от долевого строительства

Ведомости
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Российские власти уже предпринимают первые шаги к переходу от долевого строительства жилья к проектному финансированию, но пока не называют точных сроков такого перехода, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Минстроя Михаила Меня.

«Это большая, серьезная работа, даже сама разработка дорожной карты, где основными будут Минэкономразвития и ЦБ. Поэтому было бы опрометчиво называть конкретные сроки», — сказал министр, отметив, что в процессе перехода важно не допустить роста цен на жилье.

Первым этапом перехода к новой схеме стало появление фонда защиты прав дольщиков, который уже принял взносы от 17 застройщиков жилья.

Вторым этапом, по его словам, станет вступление в силу с 1 июля 2018 г. поправок в законодательство о долевом строительстве. Одновременно будет вестись работа по унификации системы контроля за долевым строительством в регионах. На следующем этапе необходимо будет посмотреть, каким образом работает банковское сопровождение, заметил Мень, передает «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переходе от системы долевого строительства жилья к проектному банковскому финансированию строек. При этом, как отметил Михаил Мень, это «не дело завтрашнего дня», а планы на перспективу.

Сегодня в 72 субъектах насчитывается 830 проблемных объектов. Число граждан, заключивших договоры долевого участия в этих объектах, составляет 86 000 человек. При этом в реестры пострадавших граждан включены 36 600 участников строительства, поскольку включение в реестр носит заявительный характер.

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