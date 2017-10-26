Путин заявил об освобождении 90% Сирии

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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 октября 2017 года

Политика

Парламент Каталонии в четверг обсудит, как ответить на решение Мадрида взять власть в регионе под свой контроль. Возможно, регион в одностороннем порядке провозгласит независимость читать на FT.com

Китай незаметно стремится увеличить свое влияние в мире с помощью мягкой силы. Отвечает за это специальный департамент коммунистической партии читать на FT.com

Экономика

Даже если ЕЦБ начнет постепенно сворачивать программу денежного стимулирования, это может разочаровать как северные, так и южные страны еврозоны. Но по разным причинам. Северные страны уже ждут повышения процентных ставок, а южные опасаются укрепления евро читать на WSJ.com

ЕЦБ с января сократит покупку активов до 30 млрд евро в месяц, но продлит программу денежного стимулирования минимум до сентября 2018 г. читать на FT.com

Венесуэльской госкомпании PDVSA через несколько дней предстоит выплатить более $2 млрд по облигациям. Если она не сделает платежи вовремя, это может привести к дефолту Венесуэлы читать на WSJ.com читать на FT.com

После съезда коммунистической партии Китай хочет уделять меньше внимания темпам экономического роста. Но это не означает, что Пекин полностью откажется от количественных целей, заявил Ян Вэйминь, главный экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина читать на WSJ.comчитать на FT.com

Миллиардеры в мире становятся богаче, старше и все больше инвестируют в спорт, свидетельствует доклад UBS читать на WSJ.com

Республиканцы планируют скоро представить законопроект, ужесточающий контроль над иностранными инвестициями. Особенно власти США обеспокоены сделками китайских инвесторов в технологическом секторе читать на WSJ.com

Крупный план

Технологический прогресс в горнодобывающей отрасли должен придать толчок российской экономике. Эта отрасль и шахтерские городки демонстрируют, насколько сильно экономика страны по-прежнему связана с советским прошлым читать на FT.com

Интервью

Президент Cadillac Йохан де Найсен в интервью WSJ рассказал о плане по возвращению привлекательности бренда читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Саудовская Аравия и Россия хотят продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2018 г., говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Фондовая биржа Саудовской Аравии хочет быть «эксклюзивной» площадкой для IPO Saudi Aramco. На проведение листинга, если он будет двойным, также претендуют биржи Лондона и Нью-Йорка читать на FT.com

Нефтяные гиганты уделяют все больше внимания безубыточности. Она позволяет им продолжать платить дивиденды при том, что цены на нефть стабилизировались на уровне $50-$60 за баррель читать на WSJ.com

Аргентинская госкомпания YPF планирует инвестировать более $30 млрд в следующие пять лет, чтобы увеличить добычу нефти и газа, в том числе из сланцевых месторождений читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Прибыль Deutsche Bank в III квартале выросла более чем в два раза, превзойдя прогнозы аналитиков. Но выручка банка, в том числе от торговли ценными бумагами, резко снизилась читать на WSJ.com читать на FT.com

Акции Barclays подешевели более чем на 6% в четверг утром из-за сильного снижения выручки от торговли облигациями и валютой читать на WSJ.com читать на FT.com

Многие инвесторы при выборе взаимных фондов ориентируются на рейтинги, которые им присваивает Morningstar. Как обнаружила WSJ, имеющие наивысший рейтинг фонды привлекают большую часть средств инвесторов, хотя их результаты ухудшились после присвоения рейтинга. Morningstar утверждает, что инвесторы не должны пытаться прогнозировать результаты фондов по их рейтингу читать на WSJ.com

Налоги иностранных банков принесли 17 млрд фунтов в бюджет Великобритании в прошлом финансовом году. Поэтому есть беспокойство, что страна потеряет много денег из-за Brexit, если они переместят свои операции за рубеж читать на FT.com

Профессиональные инвесторы внимательно анализируют слова представителей компаний. Они пытаются распознавать в них сигналы, которые могут помочь принять правильные инвестиционные решения читать на FT.com

Технологии

В четверг свои финансовые отчеты должны представить сразу несколько крупнейших технологических компаний - Alphabet, Microsoft и Amazon. Инвесторы следят за этими компаниями очень внимательно читать на WSJ.com

SAP первой из западных компаний призналась американским властям, что заплатила $6,7 млн компании, связанной с влиятельной в ЮАР семьей Гупта, чтобы обеспечить себе контракты. Она могла нарушить антикоррупционное законодательство США читать на WSJ.com

Twitter заявила, что завышала число пользователей последние три года. При этом она отчиталась о небольшом росте числа пользователей в III квартале читать на WSJ.com

Twitter и Snapchat борются за звание второй по величине социальной сети после Facebook. Но сравнивать их сложно, так как они оценивают число своих пользователей разными способами читать на WSJ.com

Google и Cisco заключили партнерское соглашение, чтобы их корпоративным клиентам было легче разрабатывать облачные технологии читать на WSJ.com

Технологии, помогающие людям с ограниченными возможностями, становятся все более распространенными читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon представила систему Amazon Key, позволяющую курьерам доставлять заказы прямо домой клиентам, когда те отсутствуют. Хотя эксперты сомневаются, что люди готовы впускать в свои дома незнакомцев читать на WSJ.com читать на FT.com

Прибыль AB InBev в III квартале выросла на 14% несмотря на снижение продаж в США во время ураганов в Техасе и Флориде читать на WSJ.com

Nike на встрече с инвесторами в среду подтвердила, что намерена увеличить выручку до $50 млрд к 2020 г. Также компания заявила, что прекратит сотрудничать с посредственными ритейлерами читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

За последний год стало известно о многих случаях сексуальных домогательств на работе. Обычно женщины молчат об этом, переживая о последствиях для своей карьеры, и часто меняют работу, но некоторым удается добиться справедливости читать на FT.com

Трое человек подали в суд на Uber, обвиняя компанию в том, что она недоплачивает женщинам и представителям меньшинств читать на WSJ.com

В США молодые люди охотнее говорят о своей зарплате с друзьями и коллегами, чем люди более старшего поколения. Поэтому работодатели делают свою политику оплаты труда более прозрачной читать на WSJ.com

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