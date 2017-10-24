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Шойгу сообщил о сокращении территории в Сирии под контролем ИГ

Под контролем «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России) осталось не больше 5% территории Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. 13 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской говорил, что под контролем ИГ оставалось 8% территории Сирии. До начала операции ВКС России ИГ контролировало больше 70% Сирии, напомнил Шойгу. Как передает ТАСС, эти данные он привел на совещании министров обороны стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

Министр также заявил, что за два года российской операции в Сирии удалось фактически прекратить финансовую подпитку ИГ за счет нефтяного промысла. Он напомнил, что ранее в год террористы получали с продажи нефти около $3 млрд в год, а иногда до $10 млн в сутки.

За время операции ВКС России разгромили крупные террористические формирования на важнейших направлениях, а также освободили ключевые населенные пункты и деблокировали основные коммуникации, заявил министр. Всего было уничтожено более 200 точек по добыче нефти и газа, 4000 бензовозов, 126 станций перекачки и 184 нефтеперерабатывающих завода, заявил Шойгу. Усилиями российских военных летчиков в Сирии ликвидированы 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, освобождены 998 населенных пунктов, всего освобождено 503 223 кв. км территории.

«Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С 2015 г. в дома вернулись 1,126 млн человек. Только в 2017 г. – 660 000», – сказал министр. Он добавил, что российские саперы в сутки обезвреживают по 1500 взрывоопасных объектов.