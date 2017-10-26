Открытое правительство готовит предложения о статусе «водителей» сигвеев и гироскутеров
Открытое правительство до конца текущего года представит кабинету министров предложения по определению статуса «водителей» гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Об этом заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.
По его словам, необходимо «широкое экспертное обсуждение». Абызов отметил, что для тех, кто пользуется такими техническими средствами, в городе не предусмотрена специальная дорожная сеть, поэтому невозможно поставить вопрос о форме, «которая бы фиксировала статус людей». «У нас выделенной дорожной сети для водителей сигвеев не предусмотрено правилами дорожного движения», — заявил он.
По его словам, пользователи сигвеев чаще всего используют те же пространства, что и пешеходы. Как уточнил Абызов, на данный момент в России не разработан порядок пересечения дорожной инфраструктуры на таких устройствах.
Ранее вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и открытому правительству рассмотреть вопрос определения статуса участников дорожного движения, использующих для передвижения гироскутеры, мотоколеса, сигвеи.