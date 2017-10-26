Политика

Новости

Браудер заявил, что Интерпол отклонил ордер России на его арест

Британский финансист Уильям Браудер написал в Twitter, что Интерпол отклонил ордер России на его арест.

«Интерпол только что подтвердил, что они заблокировали неправомерный ордер на арест со стороны России», — написал он, отметив, что это уже пятый отказ со стороны Интерпола.

В 2013 г. в России суд заочно вынес приговор Браудеру. Его приговорили к девяти годам тюрьмы за налоговые махинации. Ранее стало известно, что американские власти лишили Браудера визы.

24 октября генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что отправил американскому коллеге два письма с просьбой возбудить уголовное дело против Браудера.