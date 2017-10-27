Политика

Новости

NYT опубликовала вариант нового санкционного списка из 33 российских компаний

В новый список компаний, которые могут попасть под американские санкции за связи с российским оборонно-промышленным комплексом и разведкой, вошли 33 структуры, сообщает The New York Times. Газета опубликовала список, который, по ее информации, был передан из Госдепартамента в Конгресс. Накануне официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что ведомство утвердило перечень компаний, которые могут попасть под санкции, но не стала конкретизировать, какие именно структуры стали его фигурантами.

По данным NYT, в список вошли, в частности, «Алмаз-Антей», «Ижмаш», «Калашников», «Оборонпром», УВЗ, «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Российские вертолеты». Также в него включены ФБС, СВР, ГРУ, компания Zorsecurity и петербургский «Специальный технологический центр». Значительная часть включенных в список компаний уже сейчас находится под санкциями.

Принятый конгрессом закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР президент США Дональд Трамп подписал 2 августа. Список компаний, сотрудничающих с российской оборонкой. Документ предписывал Белому дому составить еще к 1 октября, в качестве предложений по включению в список. Ранее Науэрт поясняла, что задача по составлению списка оказалась очень сложной, чем и объясняется задержка исполнителей.

Собеседники издания в Белом доме подтвердили, что сам по себе список является лишь рекомендацией, оценкой администрации тех компаний, которые действуют от лица российского оборонного сектора или разведки.

Новый закон ограничивает право президента на самостоятельную отмену санкций. Теперь сделать это можно только с согласия конгресса.