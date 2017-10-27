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Дуров заявил об уникальности недавнего штрафа Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что штраф Мещанского суда за непредоставление ФСБ ключей шифрования - это единственный прецедент за четыре года работы мессенджера в мире. Так он прокомментировал слова советника президента по интернету Германа Клименко о том, что Telegram якобы игнорирует запросы от российских государственных органов, но сотрудничает с властями других стран, например Индонезии.

«Это не так: уровень сотрудничества Telegram с властями не зависит от юрисдикции и везде строится на одних и тех же принципах», - написал Дуров во «В контакте». Он добавил, что индонезийские государственные структуры, в отличие от российских коллег, не требовали от Telegram доступа к личной переписке. Его компания во всем мире обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента, содержащего пропаганду терроризма, детскую порнографию и тому подобное. Но ни в одной стране она не выдает госорганам личные данные пользователей, заверил он.

«Хотя весомая доля аудитории Telegram приходится на более консервативные страны, чем Россия, только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифрования сообщений», - сказал Дуров.

Герман Клименко заявил 26 октября телеканалу «Россия 24», что создатель Telegram «сотрудничает с Индонезией, создает специальные команды, которые решения правительства Индонезии выполняют, а наши, опять же, нет» (цитата по ТАСС). Компанию он назвал в качестве примера неохотного сотрудничества иностранных интернет-проектов с российскими властями. В качестве примера он также привел Google, который отвечает на тысячи запросов от американских госструктур и ни на один от российских. По мнению советника, законы в России достаточны, а чтобы они соблюдались, властям не хватает требовательности по отношению к иностранным компаниям.