Политика

Новости

Госдепартамент упразднил пост координатора по санкциям

Незадолго до утверждения рекомендательного списка 39 российских структур, сотрудничающих с ОПК и разведкой, госдепартамент упразднил пост координатора по санкциям, пишет Foreign Policy. До сих пор эту должность занимал чиновник в ранге посла. Выведение санкций из сферы регулирования администрации и придание им силы закона сделало бесполезным существование в рамках госдепа координировавшего их офиса. После подписания закона президент США Дональд Трамп лишился возможности самостоятельно ослаблять или отменять санкции, он может делать это только по согласованию с конгрессом.

«Мы уведомили в прошлом месяце конгресс о предложенных изменениях по ряду специальных посланников, в том числе упразднение поста специального координатора по санкционной политике и передачу его полномочий сотрудникам политического планирования», — приводит «РИА Новости» слова представителя госдепартамента. По данным FP, теперь кураторство санкционного вопроса закреплено за замглавы офиса по политическому планированию Дэвидом Тесслером.

Госдепартамент должен был представить в конгресс список компаний, в отношении которых рекомендуется применить санкции, еще 1 октября, но сделал это лишь 26-го. Проволочка вызвала резкую критику сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина, подчеркивавших, что это «ставит под сомнение приверженность администрации Трампа выполнению закона о санкциях».

Передачу списка в конгресс Маккейн назвал «шагом в правильном направлении» для «привлечения России к ответственности за ее нападение на наши выборы». Сенатор также отметил, что «администрация медленно, но верно выполняет закон» о санкциях. При этом он пообещал внимательно следить за тем, как госдепартамент определит конкретные критерии для включения в список тех компаний, в отношении которых санкции будут введены. Речь идет об определении понятия «значительные транзакции». В примечаниях к подписанному Трампом закону указывалось, что санкции должны вводиться за «значительные транзакции», совершенные со 2 августа 2017 г. Лимиты по транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента подписания закона.